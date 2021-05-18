Администрация Иваново объявила аттракцион неслыханной щедрости: горожане смогут бесплатно получить рассаду для украшения улиц и дворов - 73 тысячи тюльпанов с городских клумб. Школы и детские сады получат приоритет.

О раздаче цветов объявил в соцсетях мэр Иваново Владимир Шарыпов. В ответ на его пост на специально заведенную для акции электронную почту посыпались заявки - за полтора дня их уже более 500. Образовательные учреждения формируют заказы централизовано, через профильное управление.

- Аппетиты у всех разные: одна школа три мешка заказывает, другая пригоршню. Территории для посадки тоже неодинаковые. Среди горожан в первую очередь будем отдавать цветы тем, кто собирается украсить ими не дачу и не собственный двор, а общественную территорию: сквер, бульвар, улицу. Уже поступило предложение засадить тюльпанами кольцо на транспортной развязке, - рассказал "РГ" начальник отдела информационной политики мэрии Юрий Коротков.

Акция стартует в конце мая, когда отцветшие тюльпаны (из-за нынешней жары нежные растения простоят меньше обычного) выкопают из клумб в центре города, упакуют в мешки и свезут в городское управление экологии, где есть подходящее для их хранения помещение. Оттуда растения будут выдавать новым хозяевам.

На клумбы и в скверы взамен высадят бегонии, виолу, цинии и другие однолетники. Они будут цвести до октября, когда их тоже выкопают, а в землю зароют новые луковицы тюльпанов - с тем, чтобы они одновременно и ярко расцвели весной. Обходится это в два миллиона рублей ежегодно. Опыт показывает, что высаживать новые луковицы гораздо дешевле, чем использовать прошлогодние.