Новости

Спартаковец Ларссон включен в заявку сборной Швеции на Евро-2020 20:21
Саратовцы встретили патриотический поезд 20:04
Нарышкин: Антироссийские санкции могут вызвать ненависть к Западу 19:53
В Киргизии изъяли рекордную партию героина 19:53
Минэнерго Украины потребовало запретить импорт электричества из РФ и Беларуси 19:40
Аксенов жестко ответил пожалевшему крымчан Зеленскому 19:20
Мишустин выступит на совещании у Путина по Посланию 19:19
Умер актер Владимир Федоров 19:19
Прототип цифрового рубля создадут к 2021 году 19:15
В Севастополе умер бывший главный режиссер театра ЧФ Александр Губарев 19:07
Комиссия Совфеда составит список самых опасных для РФ информационных ресурсов 19:06
SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы 18:58
К месту гибели АПЛ "Комсомолец" отправилась экспедиция из Архангельска 18:43
Министр здравоохранения Украины уволен за провал вакцинации 18:33
Вышел первый трейлер сериала-продолжения "Корпорации монстров" 18:31
В Подмосковье на КПП военнослужащий погиб под колесами "Урала" 18:28
В Сбербанке не видят признаков перегрева в потребкредитовании 18:24
Ректор РХТУ Мажуга: Производство необходимых лекарств должно быть максимально локализовано в России 18:22
Одной категории работников станет проще выйти на пенсию 18:12
В Севастополе появится подлодка-музей 18:10
Министры экономики и инфраструктуры Украины уволены с постов 17:57
Звезда "Кавказской пленницы" Наталья Варлей попала в больницу 17:54
Состоялось первое заседание Ассоциации российско-венесуэльской дружбы 17:47
Торгпред РФ в Индии прокомментировал данные о возможном дефиците чая 17:39
23-летний певец MC Kevin погиб через две недели после свадьбы 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
18.05.2021 19:42
Рубрика: Экономика

Город невест и тюльпанов

В Иваново придумали, как украсить улицы и дворы
Текст: Антон Валагин (Иваново)
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(8458)
Администрация Иваново объявила аттракцион неслыханной щедрости: горожане смогут бесплатно получить рассаду для украшения улиц и дворов - 73 тысячи тюльпанов с городских клумб. Школы и детские сады получат приоритет.

О раздаче цветов объявил в соцсетях мэр Иваново Владимир Шарыпов. В ответ на его пост на специально заведенную для акции электронную почту посыпались заявки - за полтора дня их уже более 500. Образовательные учреждения формируют заказы централизовано, через профильное управление.

Как россияне голосуют за проекты благоустройства в своих городах

- Аппетиты у всех разные: одна школа три мешка заказывает, другая пригоршню. Территории для посадки тоже неодинаковые. Среди горожан в первую очередь будем отдавать цветы тем, кто собирается украсить ими не дачу и не собственный двор, а общественную территорию: сквер, бульвар, улицу. Уже поступило предложение засадить тюльпанами кольцо на транспортной развязке, - рассказал "РГ" начальник отдела информационной политики мэрии Юрий Коротков.

Акция стартует в конце мая, когда отцветшие тюльпаны (из-за нынешней жары нежные растения простоят меньше обычного) выкопают из клумб в центре города, упакуют в мешки и свезут в городское управление экологии, где есть подходящее для их хранения помещение. Оттуда растения будут выдавать новым хозяевам.

На клумбы и в скверы взамен высадят бегонии, виолу, цинии и другие однолетники. Они будут цвести до октября, когда их тоже выкопают, а в землю зароют новые луковицы тюльпанов - с тем, чтобы они одновременно и ярко расцвели весной. Обходится это в два миллиона рублей ежегодно. Опыт показывает, что высаживать новые луковицы гораздо дешевле, чем использовать прошлогодние.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Иваново

Главное сегодня

Путин наградил Чайку, Беглова и Карпова
Госдума ужесточит правила выдачи лицензий на оружие
В Совфеде назвали глупостью высылку Македонией российского дипломата
Минэкономики ФРГ: Достройке "Северного потока-2" уже ничего не мешает
SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов