Музеи Московского Кремля привезли во Владивосток 80 необычных экспонатов

По словам ведущего научного сотрудника сектора зарубежного искусства Оружейной палаты Музеев Московского Кремля Ирины Горбатовой, которая вместе с заведующим отделом нумизматики и археологии Сергеем Зверевым привезла выставку на другой конец страны, 80 экспонатов отобраны из тысяч других. И каждый из них уникален настолько, что мог бы стать топовым в любой другой экспозиции.
Немалый интерес, уверены историки, вызовет часть выставки, посвященная Петру l. В одной из витрин, например, представлено его платно - одежда, выполненная в русском стиле, в которой будущий император восседал на троне, еще будучи царем. Ирина Горбатова обращает внимание на ткани, из которых выполнено одеяние. В то время они были привозными и в буквальном смысле драгоценными - их ткали с использованием золота и серебра. На платно надевались бармы - оплечья, богато украшенные вышивкой. Одно такое можно рассмотреть в деталях.
- Это самая древняя вещь в экспозиции, которая находится на уровне государственных регалий. Бармы принадлежали еще Федору Иоанновичу, последнему царю из династии Рюриковичей, благодаря родству с которыми, пусть и не самому близкому, Романовы вступили на престол.
Как добавляет Сергей Зверев, Романовы всячески подчеркивали родство с Рюриковичами, как бы говоря, что если не по крови, то по духу они те же самые русские цари, что были раньше.
Платно скроено на довольно высокого человека, а еще одно доказательство, что Петр был выдающегося роста, - его ботфорты. Но вот размер ноги у государя при этом равен современному 38-му, а кисть была... почти женской. Есть в коллекции и вещи противников Петра. Например, найденный в палатке шведского короля Карла XII комплект ножей.
Кстати, эта выставка - третий совместный проект Музеев Московского Кремля и Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева.