Музеи Московского Кремля привезли во Владивосток 80 необычных экспонатов

19 мая в залах Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева открывается для широкой публики выставка экспонатов "Романовы. От царя до императора. Из собрания Музеев Московского Кремля". Посетители могут познакомиться с памятниками XVII-XVIII веков, отражающими историю Дома Романовых от их восхождения на российский престол до провозглашения России империей Петром I.

По словам ведущего научного сотрудника сектора зарубежного искусства Оружейной палаты Музеев Московского Кремля Ирины Горбатовой, которая вместе с заведующим отделом нумизматики и археологии Сергеем Зверевым привезла выставку на другой конец страны, 80 экспонатов отобраны из тысяч других. И каждый из них уникален настолько, что мог бы стать топовым в любой другой экспозиции.

Немалый интерес, уверены историки, вызовет часть выставки, посвященная Петру l. В одной из витрин, например, представлено его платно - одежда, выполненная в русском стиле, в которой будущий император восседал на троне, еще будучи царем. Ирина Горбатова обращает внимание на ткани, из которых выполнено одеяние. В то время они были привозными и в буквальном смысле драгоценными - их ткали с использованием золота и серебра. На платно надевались бармы - оплечья, богато украшенные вышивкой. Одно такое можно рассмотреть в деталях.

- Это самая древняя вещь в экспозиции, которая находится на уровне государственных регалий. Бармы принадлежали еще Федору Иоанновичу, последнему царю из династии Рюриковичей, благодаря родству с которыми, пусть и не самому близкому, Романовы вступили на престол.

Немалый интерес, уверены историки, вызовет часть выставки, посвященная Петру l

Как добавляет Сергей Зверев, Романовы всячески подчеркивали родство с Рюриковичами, как бы говоря, что если не по крови, то по духу они те же самые русские цари, что были раньше.

Платно скроено на довольно высокого человека, а еще одно доказательство, что Петр был выдающегося роста, - его ботфорты. Но вот размер ноги у государя при этом равен современному 38-му, а кисть была... почти женской. Есть в коллекции и вещи противников Петра. Например, найденный в палатке шведского короля Карла XII комплект ножей.

Кстати, эта выставка - третий совместный проект Музеев Московского Кремля и Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева.