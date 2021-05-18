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18.05.2021 19:46
Рубрика: Культура

От царя до императора

Музеи Московского Кремля привезли во Владивосток 80 необычных экспонатов
Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(8458)
19 мая в залах Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева открывается для широкой публики выставка экспонатов "Романовы. От царя до императора. Из собрания Музеев Московского Кремля". Посетители могут познакомиться с памятниками XVII-XVIII веков, отражающими историю Дома Романовых от их восхождения на российский престол до провозглашения России империей Петром I.
Посетители музея могут познакомиться с памятниками XVII-XVIII веков, которые отражают историю Дома Романовых. Фото: Пресс-служба Музея истории Дальнего Востока Посетители музея могут познакомиться с памятниками XVII-XVIII веков, которые отражают историю Дома Романовых. Фото: Пресс-служба Музея истории Дальнего Востока
Посетители музея могут познакомиться с памятниками XVII-XVIII веков, которые отражают историю Дома Романовых. Фото: Пресс-служба Музея истории Дальнего Востока

По словам ведущего научного сотрудника сектора зарубежного искусства Оружейной палаты Музеев Московского Кремля Ирины Горбатовой, которая вместе с заведующим отделом нумизматики и археологии Сергеем Зверевым привезла выставку на другой конец страны, 80 экспонатов отобраны из тысяч других. И каждый из них уникален настолько, что мог бы стать топовым в любой другой экспозиции.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Немалый интерес, уверены историки, вызовет часть выставки, посвященная Петру l. В одной из витрин, например, представлено его платно - одежда, выполненная в русском стиле, в которой будущий император восседал на троне, еще будучи царем. Ирина Горбатова обращает внимание на ткани, из которых выполнено одеяние. В то время они были привозными и в буквальном смысле драгоценными - их ткали с использованием золота и серебра. На платно надевались бармы - оплечья, богато украшенные вышивкой. Одно такое можно рассмотреть в деталях.

- Это самая древняя вещь в экспозиции, которая находится на уровне государственных регалий. Бармы принадлежали еще Федору Иоанновичу, последнему царю из династии Рюриковичей, благодаря родству с которыми, пусть и не самому близкому, Романовы вступили на престол.

Немалый интерес, уверены историки, вызовет часть выставки, посвященная Петру l

Как добавляет Сергей Зверев, Романовы всячески подчеркивали родство с Рюриковичами, как бы говоря, что если не по крови, то по духу они те же самые русские цари, что были раньше.

Платно скроено на довольно высокого человека, а еще одно доказательство, что Петр был выдающегося роста, - его ботфорты. Но вот размер ноги у государя при этом равен современному 38-му, а кисть была... почти женской. Есть в коллекции и вещи противников Петра. Например, найденный в палатке шведского короля Карла XII комплект ножей.

Кстати, эта выставка - третий совместный проект Музеев Московского Кремля и Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева.

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