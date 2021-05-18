В конце 80-х годов коллега познакомил меня с доктором экономических наук Валентином Федоровым. Когда-то они вместе работали в ФРГ, подружились там, а теперь ученый-экономист уезжал на Сахалин, воодушевленный идеей сделать его "островом сокровищ". Когда мы встретились, Федоров очень убедительно и с большим энтузиазмом говорил о том, почему его план на сто процентов реален. На Сахалине были разведаны крупные запасы нефти и газа, а в этих энергоносителях остро нуждались соседние страны - Япония, Южная Корея, Китай. Сахалин с его флотом и перерабатывающими предприятиями был стабильным поставщиком морепродуктов, в том числе элитных. Лесные угодья, угольные разрезы и прочие природные ресурсы также прибавляли оптимизма будущему правителю острова. Он собирался устроить там свободную экономическую зону, привлечь крупные иностранные инвестиции, реализовать целый ряд интересных социальных программ.

Напомню, это были годы слома прежней жизни, для кого-то время горьких разочарований, для кого-то время надежд, период всяких смелых (иногда - безумных) экспериментов. Мне затея профессора Федорова показалась тогда не лишенной здравого смысла. Ведь, действительно, Сахалин, куда он нацелился стать губернатором, обладал всеми возможностями для того, чтобы превратиться если не в "остров сокровищ", то во вполне благополучный и образцовый регион.

С тех пор прошло больше тридцати лет. Сахалинской областью после Федорова руководили еще шесть губернаторов. Один из них погиб в авиационной катастрофе. Другой отбывает срок за коррупцию. Еще об одном вспоминают с явной неохотой: случайный был человек на большой должности.

А что же с той дальней российской провинцией? Стала ли она "островом сокровищ" или пребывает в статусе "острова невезения"?

"Отсюда все бегут"

"Погода располагает к угнетающим мыслям и унылому пьянству", - великий Чехов в своих путевых заметках отозвался об этих местах уничижительно. Фото: ГМИРЛИ имени В. И. Даля

Великий Чехов, который сто тридцать лет назад посетил эти места, в своих путевых заметках отозвался о них уничижительно. "Проклятая земля. Этот остров - самое ненастное место в России. Отсюда все бегут. Молодежь, подрастая, оставляет этот остров при первой возможности. Погода располагает к угнетающим мыслям и унылому пьянству", - вот строки из сурового приговора, вынесенного Антоном Павловичем.

В те годы Сахалин был местом ссылки и каторги, нравы там царили соответствующие, поэтому можно понять писателя. Да и с погодой ему, видимо, не повезло. Зато повезло другому знаменитому визитеру Никите Хрущеву, который в бытность первым секретарем ЦК тоже однажды наведался в эти края. Дело было в октябре, "бабье лето" в тот год припозднилось, солнце светило с голубого неба совсем по южному, а потому глава партии и правительства распорядился "оптимизировать" льготы и надбавки, положенные северянам.

Эта байка про короткий визит Никиты Сергеевича очень популярна на Сахалине, по сию пору ее обязательно рассказывают всем приезжим. Было ли такое в действительности - точно неизвестно, зато что касается льгот, то их тогда, действительно, секвестировали, что немедля привело к сокращению местного населения.

Куда же делась треть всех сахалинцев? Что же такого здесь случилось, чтобы острову сказали "до свидания" так много людей?

Напомню: остров, полностью воссоединившийся с родиной в 1945 году, начали заселять переселенцами с материка, заманивая их хорошими подъемными, двойными окладами и прочими льготами. Тогда, сразу после войны, за короткий срок практически на пустом месте удалось сформировать население численностью в 400 тысяч человек. По переписи 1959 года жителей стало уже полмиллиона. В 70-е и 80-е годы опять был демографический рост, на его пике, это уже на закате перестройки, показатель зафиксировали в 719 тысяч человек.

Сегодня Сахалинская область насчитывает 485 тысяч жителей. И отток, увы, продолжается.

"Этот остров - самое ненастное место в России. Отсюда все бегут..." - написал Антон Павлович Чехов, побывавший на Сахалине 130 лет назад. Фото: Gettyimages

Куда же делась треть всех сахалинцев? Что же такого здесь случилось за последние тридцать лет, чтобы острову сказали "до свидания" так много людей? Этот вопрос я адресовал заведующему кафедрой социологии местного университета Александру Конькову.

По его мнению, причин несколько. В 90-е годы уезжали многие граждане, завербовавшиеся когда-то сюда из республик бывшего Союза. Тогда перед ними встал выбор: останешься на Дальнем Востоке, значит, потеряешь гражданство - украинское, белорусское, молдавское… Вторая причина заключалась в том, что часть так называемых градообразующих предприятий в переходный период оказалась несостоятельными, обанкротились. Это, в частности, предприятия рыбной отрасли, бумажные заводы, лесопереработка. Их оставшийся без работы персонал также сел на чемоданы, потянулся на материк. До конца 90-х годов отток населения был значительным, и теперь он есть, правда, не такой заметный.

Где взять якорь для ПМЖ

Сахалинский краб - один из символов далекого края и источников его процветания. Фото: Photoxpress

Но, позвольте, скажут мне, ведь именно в 90-е годы здесь правил Федоров с его грандиозными проектами, а потом началась эра нефтяных и газовых разработок, приход иностранных инвесторов, нашумевшие программы "Сахалин-1" и "Сахалин-2". И не уезжают же японцы с соседнего острова Хоккайдо, очень похожего на Сахалин и по климату, и по рельефу.

Чтобы закончить тему Федорова, приведу мнение еще одного местного старожила генерального директора ассоциации "Сахалинстрой" В.П. Мозолевского, который как раз в начале 90-х был здесь вице-губернатором и курировал многие значимые проекты.

- Без Федорова это был бы другой Сахалин, - считает Валерий Павлович. - Именно при нем и с его подачи начались масштабные работы на шельфе. Он позвал сюда крупных иностранных инвесторов. Его идея свободной экономической зоны имела под собой не примитивное желание уйти от налогов, не выкачивание денег из воздуха или их отмывание, а фундамент для долговременного развития региона.

Однако планы московского профессора, который не только решал экономические и социальные проблемы, но и писал стихи, не нашли понимания у местных депутатов, и в итоге, после трех лет добровольной сахалинской ссылки, он вернулся в столицу.

Валерий Мозолевский уверен, что главная причина оттока населения кроется в несовершенной системе оплаты труда. Он полагает, что в этом отдаленном краю человека могут удержать очень высокие надбавки, двойные коэффициенты и прочие льготы чисто материального свойства. Сегодня прежние высокие зарплаты остались только у чиновников, работников нефтегазового сектора и некоторых категорий бюджетников.

"Без Валентина Федорова это был бы другой Сахалин. Именно при нем и с его подачи начались масштабные работы на шельфе. Он позвал сюда крупных иностранных инвесторов". Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Тут мы с ним заспорили. Я напомнил заслуженному строителю, что в мире есть немало мест, напоминающих Сахалин по суровости климата и отдаленности. Например, штат Аляска. Или тот же остров Хоккайдо, который с Сахалина в хорошую погоду виден невооруженным взглядом. Однако там, как я убеждался, людей держат не сверхвысокие зарплаты. Просто вся жизнь устроена точно также как и в других, более комфортных местах - те же дома, дороги, рестораны, интернет, социалка, то есть все то, что зовется инфраструктурой. В Саппоро, главном городе острова Хоккайдо, еще в 1972 году были проведены зимние Олимпийские игры - могу засвидетельствовать их абсолютный триумф, как журналист, освещавший этот спортивный праздник.

- Отчасти верно, - ответил на это строитель. - Но людям, и прежде всего молодым и активным, нужны не автобаны и парки, которые мы обещаем построить через двадцать лет, а хорошие деньги. Человек живет здесь и сейчас.

- Согласен, здесь и сейчас. Но ведь именно вы были несколько лет подряд одним из руководителей области, отвечали за развитие, так что я вправе вас спросить: где же все это - качественные скоростные дороги, современные школы, больницы, детсады и прочее?

- Что же вы предлагаете? - искренне удивился Валерий Мозолевский.

- Я предлагаю перестать заниматься заклинаниями, перестать врать собственным гражданам и самим себе. И не за двадцать лет, а за год или два построить здесь все то, что сделает жизнь сносной, хоть чуть-чуть похожей на соседнюю, японскую. Ничего фантастического в моем предложении нет. Вон китайцы же это делают.

Но мой собеседник продолжал гнуть свое:

- А кто будет строить? Приезжие гастарбайтеры из Таджикистана или Киргизии? Нет, эти быстро не управятся. А хороших специалистов из России на здешнюю зарплату не заманишь.

То есть мой собеседник снова во главу угла ставил деньги.

- Хорошо. Тогда скажите, куда же делись те немалые средства, которые область получала от нефтянки? Вот я сейчас ехал к вам на встречу по улицам областного центра - ухаб на ухабе. Могу тогда представить состояние дорог за пределами города.

- Часть денег растворилась в воздухе, - нехотя признал Валерий Павлович. - Ну, представьте себе: бюджет Южно-Сахалинска с населением около 200 тысяч человек был больше, чем бюджет Хабаровска, где живут 800 тысяч.

История с демографией

Сегодня Сахалинская область насчитывает 485 тысяч жителей. И отток, увы, продолжается. Фото: РИА Новости

Честно говоря, проблема северных коэффициентов и льгот возникала в ходе каждого интервью, которые случились у меня в Южно-Сахалинске. Мои собеседники отмечали, что для большинства живущих здесь людей их зарплаты не покрывают расходов, потому что на острове все дороже, чем на материке: продукты, товары первой необходимости, услуги, электроэнергия. Почти все везется сюда с Большой земли, зачастую издалека, а это автоматически увеличивает стоимость любого груза, будь то ноутбук, колбаса или молоко.

И с нефтяными деньгами тоже все не так просто. Еще при прежнем губернаторе область лишилась значительной части доходов от СРП-проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Если прежде сахалинцы оставляли себе 75% доли доходов, получаемых от разработчиков шельфа, а 25% шли в федеральный бюджет, то нынче пропорции стали обратными.

Конечно, сейчас это еще не то место, где человеку захочется провести остаток своей жизни. Экзотическая природа резко контрастирует с запущенностью городов и поселков, скверными дорогами, отсутствием тех элементарных услуг, которые есть на материке.

- Взять медицину, - говорит профессор социологии Александр Коньков. - Во втором по величине городе Корсаков вы не найдете детского хирурга, нет гастроэнтеролога, нет КТ, за всем этим придется ехать в областной центр. А ведь многие города и поселки от Южно-Сахалинска находятся на расстоянии в пятьсот и более километров. Знаю, что и в центральной России тоже не рай божий, но общий уровень социалки там на порядок выше.

По твердому убеждению социолога - а он родился и вырос на Сахалине - качество жизни здесь несопоставимо с тем, что человек имеет на материке. Отсюда ощущение островной изоляции, чувство дискомфорта.

Конечно, сейчас это еще не то место, где человеку захочется провести остаток своей жизни. Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости

- Исходя из наших опросов, картина выглядит так, - продолжает Коньков. - Порядка трети населения выражает готовность покинуть остров, если появится возможность для переезда. И двадцать процентов из этой трети предпринимают конкретные шаги для того, чтобы сказать Сахалину "до свидания".

А кто едет в обратном направлении? У нас, москвичей, бытует убеждение, что это китайцы, которые, якобы, скоро заполонят весь Дальний Восток. Но послушаем Александра Конькова, владеющего конкретными цифрами:

- Если вы о Сахалине, то китайцев здесь нет вообще. Даже на рынке, который по привычке называют китайским, вы их не увидите. Им стало невыгодно приезжать сюда, потому что зарплаты в переводе на юани сравнялись. Сейчас они едут в Южную Корею, Японию, а здесь им работать и делать бизнес не с руки. Зато русские гастарбайтеры потянулись на заработки в Китай. Люди "с восточной внешностью", которых вы здесь видите, это вовсе не китайцы, а выходцы из Киргизии.

- Вы хотите сказать, что именно они замещают сегодня коренных сахалинцев, покидающих остров по тем причинам, которые перечислены выше?

- Именно так. В последнее время мы видим наплыв граждан из Киргизии, Таджикистана, приезжают уйгуры. Именно эти переселенцы сидят за кассами в супермаркетах, обслуживают вас в ресторанах, работают таксистами. Еще недавно следом за русской диаспорой, самой большой на Сахалине, была корейская, далее шли украинцы, татары и белорусы. А ныне так: русские, киргизы, корейцы. Едут также из депрессивных регионов РФ. Но эти вербуются туда, где можно заработать на инфраструктурных проектах, связанных с нефтью и газом, где средняя зарплата триста девяносто тысяч рублей.

Второе пришествие?

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко излучает уверенность и без труда отвечает на самые каверзные вопросы. Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Губернатору по должности положено быть оптимистом. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко излучает уверенность и без труда отвечает на самые каверзные вопросы.

Да, признает он, четыре года назад из поступлений в региональный бюджет, действительно, забрали довольно существенную часть, но мы пытаемся заместить эти потери за счет внебюджетных ресурсов. Например, "Газпром" планирует построить здесь несколько крупных социальных объектов: ледовый дворец с двумя площадками, плавательный центр с двумя бассейнами, дворец для игровых видов спорта. Кроме того, тот же "Газпром" собирается возвести жилой поселок, школу, детский сад и офисные помещения. Всего в инфраструктуру за счет внебюджетных средств планируется потратить 47 млрд рублей.

Да, соглашается он, есть проблемы в социальной сфере. Но в рейтинге самых высоких зарплат Сахалин идет на втором месте, а по соотношению доходов и расходов на продовольственную корзину мы тоже все время впереди. По числу различных социальных программ мы вообще чемпионы России, у нас их двести.

Сахалин, действительно, достоин того, чтобы называться островом сокровищ. Впрочем, как и вся наша родина

Губернатор утверждает, что область лидирует по обеспеченности медицинским персоналом, что все вполне хорошо с медицинским оборудованием, что Сахалин входит в тройку лучших регионов РФ по цифровизации. Губернатор уверен, что область получит новые мощные стимулы для своего развития с появлением здесь современных международных портов в Корсакове и Поронайске - они станут важным звеном на стратегически перспективной трассе "Северный морской путь".

В разговоре с представителями "РГ" Валерий Игоревич заверил нас, что речь идет не о каких-то фантастических проектах, объявленных ради того, чтобы втереть очки Москве и утешить местных жителей. Если верить губернатору, то спустя четыре года все без исключения помещения перейдут на газовое отопление. Все островитяне будут переселены из ветхого и аварийного жилья. Все льготники, как это заведено в Москве, получат карты социальной помощи, которые позволят им бесплатно пользоваться общественным транспортом, иметь скидки в магазинах и аптеках. Центр Южно-Сахалинска будет иметь облик, соответствующий самым современным градостроительным стандартам.

- Эти планы обеспечены необходимыми ресурсами, - подчеркнул Валерий Лимаренко. - Человек, который решает связать с Сахалином свою судьбу, должен быть уверен в том, что у нас не только высокие заработки, но и комфортная среда: качественное жилье, достаток объектов культуры, спорта, общественного питания, есть все возможности для полноценного отдыха и лечения.

Человек, который решает связать с Сахалином свою судьбу, должен быть уверен в том, что у нас комфортная среда: качественное жилье, достаток объектов культуры, спорта, общественного питания, есть все возможности для полноценного отдыха и лечения. Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости

А когда мы прощались, глава региона вспомнил разговор с одним из столичных собеседников.

- Этот уважаемый человек сказал мне: "Знаем, знаем ваш Сахалин. Это тупик". Я удивился: "В каком смысле?" - "Ну, посмотрите на карту - дальше уже земли нет". Я ему ответил так: нет, мы находимся по соседству со странами, которые динамично развиваются, здесь основные потребители энергоресурсов, здесь основные рынки, здесь большинство центров новейших технологий. Уже сейчас отсюда можно улететь куда захочешь. Сахалин - это не тупик, а скорее центр мира.

…Один из моих собеседников сравнил нынешнего губернатора с первым - тем самым Валентином Федоровым, который тридцать лет назад приехал на Дальний Восток, чтобы сделать Сахалин "островом сокровищ". А ведь и верно: по масштабам намеченного они и вправду похожи. И по тому, как позиционируют этот край. Но есть и одно существенное различие. У Валерия Лимаренко нет времени на раскачку и нет права на ошибки.

Все остальное у него есть. Сахалин, действительно, достоин того, чтобы называться островом сокровищ. Впрочем, как и вся наша родина.