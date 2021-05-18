СК в Хабаровском крае завел дело о гибели двух рабочих при взрыве газа

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело о нарушении правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Известно, что вечером в понедельник в 30 километрах от поселка Софийск Верхнебуреинского района взорвался газовый баллон в строительном вагончике. Двое работников золотодобывающей артели погибли. Еще два человека получили травмы, им оказана медицинская помощь.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все причины ЧП.