Трутнев и Кожемяко предложили мэру Владивостока уйти в отставку

На встрече с полпредом в ДФО Юрием Трутневым, который находится в Приморье с рабочим визитом, губернатор края Олег Кожемяко предложил снять с должности мэра Владивостока Олега Гуменюка, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Оказалось, что губернатор недоволен работой главы городской администрации. Среди претензий, например, слабое освоение средств "Дальневосточной единой субсидии", благодаря которой должны идти строительство парковок, реконструкция стадиона "Авангард", обновляться фасады домов. Но реализация планов сильно затянулась.

"Не сданы детские сады, нам пришлось даже вернуть часть субсидии, потому что подрядчики не выполняли свои обязательства, и город ничего не делал в этом плане. Исходя из этого, хочу с вами согласовать позицию: работа мэра на сегодняшний день не удовлетворяет жителей. Вы также обращали внимание на его работу, я вас тогда просил подождать - была зима, устраняли последствия ледяного дождя. Но сейчас очевидно, что если дальше так продолжать, толку не будет. На развитие города даются деньги, и федеральные, и краевые, но, к сожалению, качественных изменений не происходит. Работа идет, но значимых моментов не видно", - заявил Олег Кожемяко, предложив снять Олега Гуменюка.

Юрий Трутнев поддержал предложение, заметив, что городу нужен сильный управленец. По его мнению, мэру надо предложить написать заявление и искать на это место человека, "который своей энергией, своим опытом сможет изменить Владивосток к лучшему".