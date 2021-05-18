В Хабаровском крае опрокинулся автобус с вахтовиками, два человека пострадали.

ДТП произошло ночью во вторник на трассе Комсомольск-на-Амуре - Березовый.

"Водитель отвлекся на звонок телефона, потерял управление и совершил съезд в левый кювет", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГИБДД УМВД РФ по региону.

В момент происшествия в транспорте находилось 20 человек. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Отмечается, что рабочие направлялись на золотоносное месторождение Кундуми в Аяно-Майском районе.