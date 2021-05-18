В Хабаровском крае опрокинулся автобус с вахтовиками

Новости

Госсекретарь США отверг возможность покупки Гренландии 04:12
Россия направит в Турцию делегацию для оценки ситуации с COVID-19 03:20
Пушков назвал "дурным водевилем" новую версию взрывов в Врбетице 02:53
Аномальная жара продержится на Урале и в Поволжье до конца недели 02:45
Вывозной рейс вернет россиян из Непала на родину 18 мая 02:21
Власти США пока не намерены вводить паспорта вакцинации от COVID-19 02:15
Харрис заработала за 2020 год в три раза больше Байдена 01:38
Израиль обстрелял Ливан в ответ на запуск шести ракет 01:37
Рестораны и пабы Лондона забронированы на недели вперед 00:53
Букмекеры назвали новых фаворитов "Евровидения" 00:50
Финляндия снизила закупку российской нефти из-за "зеленой" энергетики 00:27
В России будут ежегодно отмечать День фармацевтического работника 00:00
Минск будет добиваться признания геноцида белорусского народа в годы войны 17.05.2021
"Аэрофлот" сократил рейсы в Турцию до двух в неделю 17.05.2021
Эрдоган проклял поднявшее флаг Израиля правительство Австрии 17.05.2021
Ученые: Акулы обладают внутренней навигационной системой, подобной GPS 17.05.2021
В секторе Газа разбомблено здание катарского отделения Красного полумесяца 17.05.2021
Один человек погиб, двое ранены при крушении вертолета под Архангельском 17.05.2021
Полностью автономный корабль отправится через Атлантику без экипажа 17.05.2021
ЕС согласился на перемирие с США по поводу тарифов 17.05.2021
Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге в связи с ЧЕ по футболу 17.05.2021
Евгений Попов: Необходимо как можно скорее начать реставрацию объектов культурного наследия в Западном округе 17.05.2021
В США на свободу вышли два брата отсидевшие 30 лет по ложному обвинению 17.05.2021
МГРО "Единой России": Число заявок на участие в праймериз увеличилось на 40% по сравнению с 2016 годом 17.05.2021
Галявиева направят в НИИ Сербского для психиатрической экспертизы 17.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
18.05.2021 04:28
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае опрокинулся автобус с вахтовиками

Текст: Артем Красиков

В Хабаровском крае опрокинулся автобус с вахтовиками, два человека пострадали.

В Хабаровском крае при взрыве газового баллона погибли два человека

ДТП произошло ночью во вторник на трассе Комсомольск-на-Амуре - Березовый.

"Водитель отвлекся на звонок телефона, потерял управление и совершил съезд в левый кювет", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГИБДД УМВД РФ по региону.

В момент происшествия в транспорте находилось 20 человек. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Отмечается, что рабочие направлялись на золотоносное месторождение Кундуми в Аяно-Майском районе.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

На 89-м году скончалась жена великого разведчика Филби - Руфина Ивановна Пухова-Филби
Путин поручил ввести учет домашних животных
Оперштаб не подтвердил данные о продлении приостановки авиасообщения с Турцией
Минпросвещения: Досрочно завершать учебный год не планируется
Один человек погиб, двое ранены при крушении вертолета под Архангельском
Мошенники придумали схему обмана под видом изменения политики WhatsApp
Когда могут оштрафовать за видеорегистратор в автомобиле