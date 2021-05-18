Получить необходимые документы и оформить инвалидность, не выходя из дома, - о таком граждане России, имеющие ограниченные возможности, могли только мечтать. А теперь они знают, что это совсем не сказка.

На портале Госуслуг в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" запущен сервис "Помощь при инвалидности онлайн". Онлайн можно и парковку оформить.

Колясочник из Пензы - 24-летний социальный педагог госуниверситета Иван Пчельников - четыре года назад получил права и ездит на авто на работу и учебу. На машине Иван уже много путешествовал - был в Москве, Сочи, Крыму. Как только был запущен Федеральный реестр инвалидов (сервис проверки транспортных средств, управляемых инвалидом или используемых для их перевозки), Иван в числе первых подал заявку на включение в него своего Opel. Свои данные отправил через портал Госуслуг.

"Но наклейку я на всякий случай пока оставил, - улыбается Иван, - Хотя спецреестр уже проверил. Когда прошлой осенью ездил в Санкт-Петербург, спокойно оставлял машину под знаком "Места для парковки инвалидов", вопросов ко мне не было. Конечно, это очень удобно - можно без проблем путешествовать по всей России. Причем я рад, что удобно не только мне, но и госавтоинспекторам - им остается лишь проверить реестр и продолжать спокойно трудиться".

А как рассказала "РГ" жительница Барнаула Ирина Яковенко, после травмы позвоночника прикованная к инвалидной коляске, Госуслугами она пользуется давно и плотно. Там и все документы на детей (Ирина - многодетная мама), и ее собственные - например, в цифровом формате очень удобно оформлять выплаты на приобретение технических средств реабилитации. "На Госуслугах есть точная информация, когда мне будут перечислены средства", - уточняет Ирина.

О новой цифровой услуге - внесение транспортного средства в единый специализированный реестр - Ирина знала с ноября прошлого года, но все никак не могла найти время, чтобы ей воспользоваться.

"Реестр - штука полезная: карточку, указывающую на то, что машина принадлежит инвалиду, каждый, кто захочет, может приобрести в магазине", - говорит Ирина. - А в электронный реестр транспортных средств, дающий право на парковку на выделенных местах, просто так не попадешь".

Были опасения, признается сибирячка, что при регистрации что-то пойдет не так, система будет подвисать. Поэтому Ирина откладывала знакомство с новой услугой.

Но в январе этого года ей пришлось поехать в аэропорт, а там для бесплатного въезда и парковки требуется внесение в реестр. Откладывать уже было нельзя, и Ирина взялась за дело. К ее удивлению, на внесение необходимых сведений она потратила всего две-три минуты! А ответ пришел уже через пару часов. Так что работой сервиса Ирина Яковенко вполне довольна.

Справка "РГ"

Новый сервис Федерального бюро медико-социальной экспертизы позволяет в режиме онлайн подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы или обжаловать ее заключение.

Можно внести изменения в программу реабилитации, получить справку об инвалидности, ее дубликат, копии акта и протокола экспертизы. На портале Госуслуг есть ссылка.