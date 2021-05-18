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18.05.2021 21:09
Рубрика: Власть

Новые инвесторы ОЭЗ "Тольятти" создадут более 1300 рабочих мест

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
17 мая под состоялось заседание экспертного совета Особой экономической зоны (ОЭЗ) под председательством главы регионального минэкономразвития Дмитрия Богданова. Члены совета рассмотрели заявки двух компаний, готовых инвестировать в свои проекты более 14 млрд рублей.
Фото: ОЭЗ "Тольятти" Фото: ОЭЗ "Тольятти"
Фото: ОЭЗ "Тольятти"

О стимулировании частных инвестиций в своем послании говорил президент. Благоприятные условия для работы российских и зарубежных компаний на территории региона - одно из важнейших направлений стратегии лидерства, обозначенной губернатором Дмитрием Азаровым.

Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области
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- Мы и дальше будем оказывать системную поддержку инвесторам, которых не останавливают риски и которые видят новые возможности для успешного развития бизнеса в Самарской области, - подчеркнул глава региона на заседании Совета по улучшению инвестклимата региона в конце апреля текущего года.

По итогам заседания совета, Дмитрий Богданов рассказал о скором привлечении еще целого ряда заводов на территорию региона с предоставлением лучших в России условий для средних и крупных инвестиционных проектов.

- На заседании экспертного совета Особой экономическо зоны мы рассмотрели два новых инвестиционных проекта. Один - в области переработки сельскохозяйственной продукции, второй проект связан с небольшим локальным металлургическим производством. Совокупный объем инвестиций составит более 14 миллиарда рублей, и эти компании создадут более 1300 рабочих мест, - заявил министр.

Обе заявки потенциальных резидентов были одобрены членами экспертного совета.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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- Один из резидентов, получивших одобрение на совете, это масштабный проект в отрасли пищевой промышленности, который будет реализован в особой экономической зоне. Безусловно, это знаковый для нас момент, который говорит о том, что спектр направлений деятельности наших инвесторов постоянно расширяется, и ОЭЗ вносит вклад в диверсификацию экономики Тольятти. Более того, это крупный инвестор, который привлечет в экономику региона многомиллиардные инвестиции и предоставит тольяттинцам более тысячи рабочих мест, - подчеркнул генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.

В Самарской области для поддержки бизнеса создана специальная структура - Агентство по привлечение инвестиций, которое взаимодействует с инвесторами в режиме "одного окна".

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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