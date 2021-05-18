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18.05.2021 13:07
Рубрика: Происшествия

В Башкирии директора школы будут судить за хищение премий учителей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Бывший директор одной из школ Уфимского района предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

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По версии следствия, женщина в 2016-2018 годы, занимая должность директора, назначала своим подчиненным стимулирующие выплаты, но затем требовала отдать часть денег ей якобы на нужды школы. Педработники соглашались и передавали директору требуемые суммы. Следствие установило: женщина тратила эти деньги в личных целях. Таким образом за два года, как установило следствие, директор получила почти 800 тысяч рублей.

Обвиняемая вину в совершенных преступлениях не признала. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направят в суд.

Между тем следком внес в адрес главы администрации Уфимского района представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенным преступлениям с тем, чтобы в райадминистрации усилили контроль за сотрудниками в подведомственных учреждениях и привлекли виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

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