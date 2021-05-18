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Рубрика: Культура

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Готовы ли работники культуры поехать в село за полмиллиона
Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(8458)
500 тысяч рублей - такова сумма гранта, который учредили в Республике Башкортостан для молодых работников культуры, решивших переехать в сельскую местность. В сентябре эти гранты получат первые 60 сотрудников домов культуры, музеев, библиотек и других учреждений Башкирии. Об этом сообщил глава РБ Радий Хабиров.

- У нас в Башкортостане успешно действуют федеральные и республиканские программы "Земский доктор", "Земский учитель" и "Сельский тренер". Теперь будет и аналогичная программа "Сельский работник культуры". Первые гранты мы вручим осенью, но затем по мере возможности расширим их количество. Думаю, в будущем программа поддержки сельских работников культуры вполне может выйти на федеральный уровень, - отметил Радий Хабиров.

К концу года 5,4 тысяч библиотек в регионах подключат к интернету

Получателями гранта станут специалисты муниципальных учреждений допобразования, а также работники домов культуры, библиотек, музеев сел, поселков и небольших городов с населением менее 500 тысяч человек. В районах Башкирии с нетерпением ждут старта программы и возлагают на нее большие надежды.

- В селах очень большие проблемы с кадрами, особенно в учреждениях культуры, ведь зарплата сравнительно небольшая. В нашей школе искусств преподают 13 педагогов, кое-кто уже собрался на пенсию, а замены нет. Выпускники возвращаться в село не хотят, а мы мечтаем, чтобы к нам пришли работать молодые люди. - говорит директор детской школы искусств Белокатайского района Гульфира Мингажева.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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