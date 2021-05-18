В горадминистрацию Оренбурга пришел ОБЭП

Оперативные мероприятия проводились во вторник в горадминистрации Оренбурга. Как сообщил телеграм-канал мэрии, силовиков интересовала финансово-хозяйственная деятельность трех муниципальных коммунальных предприятий города.

Речь идет о МКУ "БиОз" и "Комсервис", а также МАУ "Оренбургсервис". Первоначально в мэрии сообщили, что проверку проводят представители регионального СК, однако позднее уточнили, что в здании работали сотрудники ОБЭП. По данным телеграм-канала, вопросы задавались в том числе и заместителю главы города по экономике и финансам Светлане Золотаревой. Сам же глава города находился на рабочем месте. Администрация продолжала работать в штатном режиме.

В мэрии заверили, что официальный комментарий по этому поводу будет позже.