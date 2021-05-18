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18.05.2021 15:14
Рубрика: Экономика

В Новгородской области создадут особою экономическую зону

Текст: Иван Черноусов
Минэкономразвития России подготовило на основании доработанной заявки проект постановления правительства о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Новгородской области. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте предлагается создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Новгородская" на территории Новгородского муниципального района. ОЭЗ позволит создать благоприятные условия для российских и иностранных компаний для развития высокотехнологичных производств в сфере машиностроения, радиоэлектроники, фармацевтической промышленности и других отраслей. В частности, на территории ОЭЗ планируется строительство предприятия по производству микроэлектроники, ультрасовременного комплекса для производства лекарственных средств, а также предприятий по производству прицепов и полуприцепов, тепло- и звукоизоляционных материалов и других производств.

Фото: Василий Батанов/РИА Новости
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"Создание ОЭЗ позволит нам повысить конкурентоспособность области в привлечении инвесторов за счет появления еще одной территории с преференциальным режимом осуществления инвестиционной деятельности. Резиденты будут иметь право на получение ряда налоговых и таможенных льгот. Потенциальные инвесторы получат возможность размещать свои производства на уже полностью оснащенных всей необходимой инженерной инфраструктурой площадках greenfield (для самостоятельного строительства) и площадках brownfield (производственных площадях, готовых "под ключ"). Создание ОЭЗ позволит увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет Новгородской области почти на 800 миллионов рублей за 10 лет", - отметил министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев.

На данный момент получены подтверждения от семи потенциальных резидентов ОЭЗ ППТ "Новгородская" о намерениях реализовать инвестиционные проекты. Прогнозный объем инвестиций резидентов к 2030 году составит более 8 миллиардов рублей, резидентами планируется создать более 700 рабочих мест.

Всего в России уже созданы 38 ОЭЗ в 31 регионе. За счет льготных условий налогообложения Особые экономические зоны позволяют регионам привлекать дополнительные инвестиции и создавать новые рабочие места. Всего в ОЭЗ осуществляют деятельность более 850 компаний. Общий объем осуществленных инвестиций резидентов составляет порядка 500 миллиардов рублей. Резидентами ОЭЗ создано более 42 тысяч новых рабочих мест.

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