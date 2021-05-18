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18.05.2021 17:55

В Оренбуржье отметили выдающегося шахтера-соледобытчика

Текст: Алина Романова (Оренбург)
В обществе "Руссоль" в Соль-Илецке Оренбургской области торжественно проводили на заслуженный отдых одного из лучших шахтеров-соледобытчиков - заслуженного работника отрасли Сергея Панасенко. Люди, которые годами работают в соляных шахтах - особой формации, привычные к работе в суровых условиях. О таких говорят "соль земли": сильные, ответственные, мужественные.
Сергей Панасенко (в центре) всегда пользовался заслуженным уважением коллег и руководства предприятия. Фото: Компания "Руссоль" Сергей Панасенко (в центре) всегда пользовался заслуженным уважением коллег и руководства предприятия. Фото: Компания "Руссоль"
Сергей Панасенко (в центре) всегда пользовался заслуженным уважением коллег и руководства предприятия. Фото: Компания "Руссоль"

Чествуя выдающегося работника отрасли, коллеги и руководство не скупились на теплые слова и поздравления. За многолетний добросовестный труд машинисту горных выемочных машин Сергею Панасенко вручили ценный памятный подарок.

Фото: Пресс-служба компании "Руссоль"
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- Сергей Николаевич - настоящий мужик, пахарь! - рассказал о коллеге начальник участка горных работ Константин Матвеев. - Человек мощный, сильный, здоровый, богатырь, любящий свое дело и отдающийся ему полностью. Первопроходчик новых горизонтов. Приходил на работу за полчаса, ни минуты не сидел без дела. Работал в суровых условиях, в замкнутом пространстве, один на один с породой. Сам профессионал с большой буквы, он постоянно обучал молодое поколение. Сейчас эти специалисты с гордостью продолжают его дело.

На предприятиях "Руссоли" по всей стране работают более 1200 сотрудников, но такие люди, как Сергей Николаевич, на особом счету - на них равняется весь коллектив. По словам коллег, он всегда действовал вдвое активнее и быстрее, зачастую совершая настоящие трудовые подвиги. Так, за три года он смог подготовить к чистой выемке 8 камер нового горизонта, обеспечив фронт работ на несколько лет вперед!

Фото: Компания "Руссоль"
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В разные годы Сергей Панасенко вел проходку горно-подготовительных выработок этажей: -132/-160 метров, -185/-215 метров, -240/-270 метров. С октября 2017-го (начало работ по проходке горно-подготовительных выработок этажа -240/-270 метров) по апрель 2021 года из фактически пройденных на сегодня выработок на этом этаже (порядка 15000 метров), Сергей Николаевич прошел 12000 метров. А на сегодня полностью пройдены все горно-подготовительные выработки центрального участка этажа -240/-270 метров.

- Мощный трудовой ресурс, умение работать в команде, надежный товарищ, - так отзываются о нем коллеги. - В свободное время любит путешествовать, занимается пчеловодством. В семье - любимый отец и дедушка, который, благодаря воспитанию, твердо поставил на ноги всех своих близких. С чувством юмора, компанейский, притягивает к себе людей. Долгих лет жизни и крепкого здоровья вам, Сергей Николаевич! Спасибо за ваш труд!

Справка "РГ"

В соляных шахтах Соль-Илецка добывается соль, состоящая из экологически чистых кристаллических минералов возрастом более 270 миллионов лет. Вплоть до 1889 года соль на Илецком месторождении добывали открытым способом. Затем до 1926 года добыча велась подземным способом - на глубине 140 метров. С 1924 года велась выемка запасов рудника №1 до его затопления в 1979 году. За время его эксплуатации было добыто 12 миллионов тонн соли.

В 1964-м началась добыча запасов рудника №2 на глубине 280 метров. С 2004 года соледобыча ведется на глубине 330 метров с извлекаемыми запасами в 20 миллионов тонн.

Сейчас в Соль-Илецке разрабатывается месторождение, годовая мощность которого составляет примерно 1 250 000 тонн в год. Разведанные балансовые запасы - 568 406 000 тонн соли.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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