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18.05.2021 15:51
Рубрика: Общество

Проснулся - убери

Текст: Гульназ Данилова, Михаил Пинкус
Месяц проходила в стране всероссийская акция "Генеральная уборка" в офлайн-формате. Ее участники приводили в порядок скверы, лесопарки, замусоренные берега рек и озер. По всей России акцию поддержали более пяти тысяч человек.
Участники экологической акции в Непейцовском дендропарке Уфы очисти-ли от мусора около десяти гектаров. У каждого был свой участок. Фото: Министерство природопользования и экологии республики Башкирии

В Уфе акция "Генеральная уборка" прошла в Непейцевском дендропарке, который имеет статус ботанического памятника природы. 200 лет назад его заложил уфимский дворянин Осип Непейцев. Одной из самых старых искусственных посадок является дубовая аллея со 142 деревьями.

Но ни особый статус, ни научная и историческая ценность не являются охранной грамотой. Парк притягивает не только желающих отдохнуть в тени деревьев, но и тех, кто не прочь, есть и пить, жечь костры и курить, не заботясь о чистоте. Следы такого "отдыха" здесь повсюду. Экологические субботники проводятся в дендропарке регулярно, и каждый раз вывозят горы мусора. Вот и участники акции за считаные часы собрали около 40 кубометров отходов, очистив около десяти гектаров парка.

По правилам акции, мусор разделяли, чтобы отправить на переработку. В условиях субботника это довольно сложная задача. Но с ней справились. И только уборкой дело не ограничилось. Члены Всероссийского общества охраны природы высадили 250 саженцев.

Жара под 35 градусов не отпугнула и челябинцев от участия в генуборке реликтового бора площадью около 12 квадратных километров. В субботнике приняли участие школьники, студенты и представители ветеранских организаций.

"Люди продолжали подходить даже под конец субботника, когда после трех часов работы на солнцепеке все начали уставать, - рассказал замминистра экологии региона Виталий Безруков. Убирали Изумрудный карьер, сообщил представитель движения "Детских и молодежных социальных инициатив" Павел Бубенков.

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Там на территории диаметром в четыре километра всего одна контейнерная площадка. Естественно, не каждый до нее дойдет. "Так что не зря приехали. Было над чем поработать, - радовался Павел. - Как у Сент-Экзюпери: проснулся - прибери планету!"

Всего, по оценкам организаторов, к акции, организованной в рамках нацпроектов "Экология" и "Жилье и городская среда", в Челябинске присоединились более 500 человек. Собранные стеклянные и пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и алюминиевые банки прямо из бора направляли на переработку.

"Очень важно, что акцент в акции сделан на раздельном сборе мусора, - считает Виталий Безруков. - Надеемся, что почин активистов простимулирует многих наших горожан следовать этой очень полезной привычке".

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ПФО Башкортостан Уфа УрФО Челябинская область Челябинск

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