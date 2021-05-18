Более 100 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Новосибирской области

Лагеря дневного пребывания и большинство загородных лагерей для детей Новосибирской области начнут массово открываться 2 июня. Их приемка завершится к концу мая.

Готовность организаций отдыха детей и их оздоровления к летнему сезону проверил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. Он посетил оздоровительные лагеря "Солнечный мыс - 2" и "Зеленая республика". Около полутора лет лагеря были законсервированы из-за пандемии коронавируса.

- Особое внимание в этом сезоне при организации отдыха детей будет уделяться безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологической. Особые условия пребывания будут у сотрудников в стационарных лагерях, которые работают в закрытом режиме, когда весь персонал заезжает с детьми и в течение одной смены находится в лагере без выезда. Сотрудники лагерей, работающих в открытом режиме, смогут выезжать из лагерей, но раз в неделю они должны будут проходить тест ПЦР, - рассказал вице-губернатор об особенностях работы учреждений в этом сезоне.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, в лагерях также исключается проведение массовых мероприятий. Там должно быть организовано социальное дистанцирование и соблюдены условия санитарной обработки. Помимо тестирования на коронавирус сотрудники сдадут анализы на острую кишечную инфекцию.

Тема подготовки к началу летнего оздоровительного сезона - на контроле в правительстве региона. На укрепление и развитие материально технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления из бюджета Новосибирской области выделено 120,3 миллиона рублей.

Почти во всех детских лагерях охрану будут обеспечивать сотрудники частных охранных предприятий. Системами видеонаблюдения обеспечены все стационарные организации, а кнопками тревожной сигнализации - 98 процентов.

Справка "РГ"

В Новосибирской области 106 тысяч детей отдохнут в 58 загородных лагерях. Из них 52 стационарных лагеря и шесть - палаточного типа. В загородных лагерях отдохнут порядка 40 тысяч детей. Наполняемость таких лагерей не должна превышать 75 процентов. 26 детских лагерей планируют принять участие в программе кэшбэка, которая позволяет вернуть половину стоимости детской путевки.