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18.05.2021 17:03
Рубрика: Культура

Здорово танцуете!

Текст: Елена Мационг, Юлия Потапова, Александр Филимоненко
По всей стране прошла акция "Культурный хоровод". Центральной темой стал массовый танец с использованием национальной атрибутики, музыкальных инструментов и народных костюмов конкретного региона.
Особая атмосфера царит на тренировках "Мама плюс малыш" в фитнес-центре маленького шахтерского города Полысаево (на фото). Женщины занимаются вместе с ребятишками, а самые маленькие спят рядышком в колясках. На базе своего фитнес-центра Наталья Демчук мечтает отрыть первый в Полысаево детский летний лагерь дневного пребывания. Фото: Из архива Натальи Демчук

Акция проходила в обновленных и вновь построенных домах культуры. В рамках федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" в регионах успешно ведется их строительство и реконструкция.

Но "Культурный хоровод" вряд ли был столь многолюдным, если бы многие преподаватели танцев не получили господдержку в рамках нацпро­екта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

Начинающий предприниматель из шахтерского города Полысаево Кемеровской области Наталья Демчук обратилась в специальный муниципальный фонд и получила субсидию.

Пандемия едва не довела до банкротства любимый фитнес-клуб урайцев. Спортсменов поддержали власти Югры

Сейчас у 37-летней Натальи два фитнес-зала, куда приходят десятки горожан от мала до велика. Девиз любителей фитнеса: "Быть здоровыми, красивыми, энергичными и жизнерадостными!" Достичь этого помогают танцевальные тренировки, jumping-фитнес на батутах, йога и стретчинг. Сейчас Наталья ищет специалиста по фитнесу для беременных. И хотят открыт первый в Полысаево детский летний лагерь. Лишь бы власти дали добро.

А в Урае - небольшом городе на Крайнем Севере - фитнес-клуб "Крылья" стал местной достопримечательностью. Он известен своими зажигательными танцевальными фитнес-марафонами. Часто устраивают их на городской площади.

Пандемия едва не довела до банкротства любимый клуб урайцев. Выручили программы помощи малому и среднему бизнесу. "Крылья" получили компенсацию за аренду помещений - почти 200 тысяч рублей. Муниципалитет делал отсрочки по аренде. Сейчас в "Крыльях" вовсю строят планы на будущее. "Мы расширяем направления", - рассказала руководитель клуба Наталья Чекчеева.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Екатеринбурге юные артисты станцевали под окнами больницы

В Камчатском крае за шесть лет больше тысячи детей приобщились к современным танцам в центре ENERGY. Руководит им Василий Прочанкин. Танцор и тренер, он открыл клуб в 2015 году. Тогда в проекте Первого канала "Танцуй" он вошел в сотню лучших танцоров страны. Сегодня в клубе - около 300 детей.

В 2020-м Василий стал победителем регионального этапа конкурса "Лучший соцпроект" в номинации "Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физкультуры и спорта".

Статус социального предпринимателя дает Василию возможность получить различные меры господдержки. В этом году Василий Прочанкин подал заявление на субсидии. Деньги нужны для ремонта помещений, где проходят занятия. А еще необходимо развивать дело.

Недавно подопечные Василия с победой вернулись из Владивостока. Команда танцоров 14-16 лет в составе студии танца Fortis отлично выступила в крупном международном турнире International Dance Competition ONLY TOP New Decade, заняв первое место в номинации "Эстрадный танец".

С тонометром - по жизни

Текст: Светлана Добрынина , Светлана Цыганкова
Регионы России присоединились к акции - Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией. Она началась в понедельник и завершится в конце этой недели. Опытные врачи рассказывают, как правильно измерять давление и контролировать свое состояние.

Получить бесплатные консультации можно даже в торговых центрах. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" работают программы по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Например, жители свердловского Первоуральска могут оперативно проверить состояние своего организма в Центре здоровья.

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Кардиолог рассказал, как уберечься от тромбов в жару

Под работу специалистов, тестирующих здоровье, отведена половина седьмого этажа самой крупной поликлиники города. Здесь можно бесплатно проверить зрение, сдать анализ крови, измерить давление, объем легких, посетить стоматолога. Особое внимание уделено профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. "Я впервые увидела, какая часть сердца у меня здорова: аппарат окрасил ее в зеленый цвет. Остальные участки оказались желтыми. Это значит, нарушен ритм и не хватает кислорода", - призналась Валентина Пермякова. Она прошла обследование на кардиовизоре - аппарате, который позволяет выявить патологии в зачаточной стадии.

В Вологодской области повышен риск развития неинфекционных заболеваний среди жителей от 18 до 69 лет. Чуть более одной трети имеют повышенное артериальное давление. Поэтому в регионе уделяют много внимания профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Волонтеры в торговых центрах раздавали буклеты об опасности гипертонии и необходимости постоянно контролировать давление.

Акции прошли не только в Вологде и Череповце. Профилактические беседы с жителями Поселка имени Желябова Устюженского района провели в новой амбулатории, которая открылась в начале апреля. Здесь уже можно записаться на диспансеризацию. Сотрудники амбулатории говорили с посетителями об увеличении продолжительности жизни. Для чего надо постоянно контролировать давление, уровень глюкозы и холестерина в крови.

Получить консультацию смогли и жители села Щетинское Череповцекого района, где открылся обновленный фельд­шерско-акушерский пункт. Они смогли измерить давление и посоветоваться с медиком. Подобные акции прошли и в других амбулаториях и ФАПах.

В регионах Культура Театр Танец Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток СФО Кемеровская область ДФО Камчатский край

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