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18.05.2021 14:05
Рубрика: Власть

Депутаты предложили упорядочить охоту в Новосибирской области

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям рассмотрел поправки в закон "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области".
Денис Субботин подчеркнул, что поправки в закон необходимы для упорядочивания, улучшения правил охоты в регионе. Фото: Татьяна Кравченко Денис Субботин подчеркнул, что поправки в закон необходимы для упорядочивания, улучшения правил охоты в регионе. Фото: Татьяна Кравченко
Денис Субботин подчеркнул, что поправки в закон необходимы для упорядочивания, улучшения правил охоты в регионе. Фото: Татьяна Кравченко

Заместитель председателя комитета Денис Субботин подчеркнул, что это необходимо для упорядочивания, улучшения правил охоты в регионе. Рабочей группой определены меры, которые должны нормализовать процесс, особенно что касается охоты на ограниченные ресурсы, в числе которых лось, косуля.

Фото: Татьяна Кравченко
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Начиная с декабря прошлого года депутаты совместно с членами правительства области и общественниками провели большую работу, тщательно рассматривая изменения, которые вошли в итоговый проект закона. В частности, уточнены полномочия высшего должностного лица субъекта РФ и правительства Новосибирской области в сфере охоты. Вводится обязательное информирование Законодательного Собрания: правительство области должно отчитываться перед депутатами об использовании охотничьих ресурсов, деятельности по их сохранению и воспроизводству.

Особое внимание депутаты обращают на изменение порядка распределения разрешений на добычу лося, косули сибирской. Предлагается 20 процентов от общего количества таких разрешений отдавать для проведения случайной выборки с использованием информационной системы, а 80 процентов распределять между теми людьми, кто принимал участие в мероприятиях по определению численности охотничьих ресурсов, сохранению среды их обитания, поддержанию и увеличению численности.

Министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко пояснил, что разрешения на добычу лося, косули сибирской, согласно новому закону, будут выдаваться гражданам на тот вид охотничьего ресурса, по которому они осуществляли биотехнические мероприятия, и на территории того муниципального района, на котором проводились данные мероприятия. То есть не по региону в целом, как это было ранее.

Денис Субботин уверен, что предложенное распределение лицензий будет более прозрачным.

- Если мы грамотно и вдумчиво продумаем порядок распределения лицензий на охоту, возможно, и животных станет больше, - сказал депутат.

В настоящее время данный документ проходит согласование в Минюсте РФ.

Кроме того, члены комитета заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям поддержали изменения в федеральное законодательство, касающиеся ответственного обращения с животными.

Так, предлагается ввести обязательную регистрацию и учет животных, что позволит возвращать "потеряшек" их владельцам. Однако, учитывая потенциальную опасность безнадзорных животных, предлагается запретить возврат животных на территории социально значимых объектов (организаций дошкольного образования, общеобразовательных и медицинских организаций, детских игровых площадок), на которых они были отловлены.

Депутаты-аграрии единогласно рекомендовали сессии заксобрания поддержать законопроект, которым вносятся изменения в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

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