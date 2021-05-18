Омский НПЗ нарастил выпуск бензина и дизельного топлива

Компания "Газпром нефть" озвучила итоги работы за первый квартал 2021 года.

Собственные заводы компании в Омске и в Москве переработали 7,4 миллиона тонн сырья. Выпуск бензина удалось повысить на 4,3 процента - до 1,7 миллиона тонн. А производство высокотехнологичного бензина с октановым числом 100 - G-Drive 100 выросло на 17 процентов. Нефтепереработчики также значительно увеличили выпуск зимних сортов дизельного топлива, востребованных на рынке.

На Омском НПЗ показатели глубины переработки нефти достигли 92,6 процента.

Таких результатов удалось достичь благодаря масштабной модернизации. Объем инвестиций "Газпром нефти" в программу развития Омского НПЗ превышает 300 млрд рублей. На предприятии ведется строительство новых установок, старые комплексы выводятся из эксплуатации. В каждом проекте применяются современные природоохранные решения. Растет не только производственная эффективность предприятия - завод планомерно снижает нагрузку на окружающую среду.

- Компания продолжает развитие своих нефтеперерабатывающих активов - мы строим высокотехнологичные производственные комплексы, внедряем современные цифровые системы управления и планирования, - отметил директор дирекции переработки нефти и газа "Газпром нефти" Михаил Антонов. - В настоящее время на Омском и Московском НПЗ идут работы по проектам будущих комплексов глубокой переработки, которые обеспечат рынок дополнительным объемом современного топлива. Все эти решения помогают эффективно работать в условиях высокой волатильности рынка, гарантируя нашим потребителям высокое качество продукции.

После завершения модернизации переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов на омском предприятии вырастет до уровня лучших мировых показателей.