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Рубрика: Происшествия

Дело Юстуса

Пенсионер отсудил у мэрии право на безопасные дороги
Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(8458)
Пенсионер из Мариинска выиграл очередной суд у мэрии, которая плохо следит за состоянием городских дорог. Чиновников обязали не только ремонтировать и содержать их по ГОСТу, но и установить на улицах остановочные павильоны.

Валерий Юстус обратился с иском в Мариинский городской суд в конце ноября прошлого года, устав ждать, когда муниципальное руководство приведет местные дороги в соответствие с действующими нормативными требованиями. Дело в том, что пенсионер уже несколько лет просит администрацию городского поселения провести "ямочный" или сплошной ремонт с применением асфальтобетонных смесей на участках улиц Пальчикова, Рабочей, Карла Маркса, а также переулка Базовый. Потому что из-за состояния этих объектов передвигаться по ним, особенно в холодное время года, небезопасно. И все эти годы на обращения горожанина в мэрии неизменно отвечали: "Работы по устранению выявленных нарушений уже ведутся". Да только в реальности почти ничего не менялось. Даже после того, как Юстус в 2017 году инициировал первый иск и выиграл процесс.

Фото: Татьяна Кравченко
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Тогда суд постановил, что все дорожные работы должны быть выполнены не позже первого июня 2018 года. Решение давно вступило в силу, однако некоторые участки улиц не приведены в порядок по сей день. Судья констатировал, что администрация городского поселения обращения истца игнорирует. В частности, просадку участка на Рабочей, появившуюся в мае 2019-го (после текущего ремонта, выполненного по судебному решению 2017 года), так и никто и не устранил. А по поводу никуда не девшихся сверхнормативных выбоин на Карла Маркса, мэрия и вовсе отписалась, что... их нет. Пришлось пенсионеру снова выезжать на место, фотографировать колдобины и отправлять снимки в прокуратуру.

На очередном судебном заседании требования Валерия Юстуса в основном поддержал представитель районного отдела МВД. Он сообщил об административных протоколах, которые составлялись в отношении ответственных чиновников мэрии и за выбоины, и за гололед, и за сугробы на тротуарах в зимнее время. С декабря 2020-го по февраль 2021-го было составлено не менее шести таких протоколов.

Представители ответчика с иском не согласились. Но, правда, и не стали спорить с тем, что состояние покрытия перечисленных участков нормам не отвечает. В результате суд обязал городские власти в срок до 1 ноября 2021 года привести эти участки в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения.

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