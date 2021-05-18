Пять человек погибли в ДТП в Красноярском крае

В Красноярском крае легковой автомобиль столкнулся с автофургоном, в результате погибли пять человек. ДТП произошло во вторник рано утром в Ачинском районе.

В ГУ МВД района уточнили, что Honda Civic Ferio, двигаясь со стороны Ачинска, выехала полосу на встречного движения, где столкнулась с автомобилем ГАЗ-2747. Погибли пятеро мужчин, находившиеся в Honda - водитель и пассажиры, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение ведомства.

На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Организовано реверсивное движение по одной полосе.