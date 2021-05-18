Под Красноярском нашли свалку с телами животных

Сотрудники природоохранной прокуратуры, Россельхознадзора и службы по ветеринарному надзору Красноярского края проводят проверку в связи с обнаружением несанкционированной свалки останков животных и бытовых отходов в границах поселка Березовка.

Установлено, что на стихийной свалке размещены, в частности, "биологические отходы в виде трупов домашних животных", - цитирует РИА Новости сообщение прокуратуры Красноярского края.

Представители надзорных ведомств намерены привлечь к ответственности виновных в нарушении ветеринарного законодательства, а именно - требований к утилизации биологических отходов.

Специалисты службы ветеринарного надзора уже утилизировали часть найденных останков.