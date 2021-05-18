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18.05.2021 12:35
Рубрика: Происшествия

Под Новосибирском попал в ДТП пассажирский автобус

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Автобус с пассажирами попал в ДТП в поселке Двуречье на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, машина слетела в кювет.

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Это произошло в 13.55 по местному времени, автобус ехал по маршруту №170 от Речного вокзала в поселок Кольцово. За рулем находился водитель 1965 года рождения. Причины, по которым он допустил съезд с дороги, сейчас устанавливаются, известно, что шофер был трезв.

Серьезная медицинская помощь никому из находившихся в салоне не потребовалась, трое пассажиров с ушибами обратились к врачам самостоятельно. По факту ДТП в полиции проводят проверку.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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