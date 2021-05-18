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18.05.2021 19:23
Рубрика: Общество

Пчела под колпаком

Сибирские инженеры разработали умный улей
Текст: Никита Зайков ("Российская газета", Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(8458)
Массово гибнут пчелы, что может стать серьезным ударом всему сельскому хозяйству. Об этом пчеловоды России и ряда европейских стран предупреждают свои правительства, требуя принять меры. Основной причиной бедствия считается применение пестицидов. Но и других проблем на пасеках хватает: от роения до нападения хищных насекомых и зверей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отследить различные напасти и вовремя справиться с ними призвана разработка новосибирских инженеров - умный улей. Датчики собирают информацию о температуре и влажности внутри улья, его весе и акустических колебаниях. Последняя крайне важна, так как их изменение сообщит пчеловоду о роении или, например, болезни пчел.

Фото: iStock
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Кстати, именно роение является одной из наиболее частых проблем на пасеке. Это сигнал, что старая матка и часть пчелиной семьи покидают улей, чтобы основать новую колонию. В итоге пасечник может полностью потерять пчелиную семью. Но если заранее узнать о роении, его можно предотвратить или поймать пчел, покинувших улей.

Как рассказал один из разработчиков проекта, магистрант НГТУ Илья Казарин, информация с сенсоров и датчиков передается на базовую станцию, которая может находиться, например, в доме пчеловода. При этом для передачи данных не нужно покрытие мобильной связи. Это одно из основных отличий новосибирского проекта от большинства мировых аналогов. " Пасеки зачастую расположены в местности, где нет GSM-покрытия, поэтому мы используем радиоканал на общей частоте, который будет транслировать данные, приходящие со всех датчиков в ульях к базовой станции. Сигнал приходит на расстояние до 15 километров, - говорит Казарин. Аналоги такой системе в мире существуют, но сибиряки уверены, что составят конкуренцию за счет более широкого функционала, работы умного улья вне зоны покрытия GSM и доступной цены.

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