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18.05.2021 13:10
Рубрика: Общество

В Сибири запатентовали облегченный преобразователь энергии для космоса

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Ученые Новосибирского государственного технического университета совместно со специалистами АО "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева разработали усовершенствованный преобразователь электроэнергии для аэрокосмических аппаратов.

Как рассказали в пресс-службе НГТУ, на разработку получен патент. Главным преимуществом нового преобразователя для систем электропитания стало значительное снижение массы, за счет чего повышается экономическая эффективность космических аппаратов.

Фото: iStock
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У существующих устройств новинка выигрывает за счет многопортовости. Преобразователь сочетает два входа для электроэнергии: один рассчитан на аккумулятор, второй - для солнечной батареи. Пока же в космических аппаратах используются два или три преобразователя по отдельности.

Высокая удельная мощность разработки отвечает критически важному фактору для авиатехники и космических аппаратов. Снижение массы и одновременно с тем повышение мощности, считают ученые, увеличит полезную нагрузку летательных аппаратов. Оптимизация веса системы электропитания, которая занимает большое пространство, остается актуальной проблемой. Благодаря разработке новосибирских специалистов устройства питания спутника могут стать на 20-25 процентов легче.

Сейчас ученые продолжают усовершенствование преобразователя, испытывают наземный макет. В ближайшее время они намерены повысить надежность системы и получить рабочий прототип устройства. Ранее разработка была удостоена золотой медали XXIV Московского международного салона изобретений и инновационных технологий "Архимед 2021".

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