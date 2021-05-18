В Томске упавшего на физкультуре школьника доставили в реанимацию

В Томске школьник, получивший травму на уроке физкультуры, находится в реанимации.

- Пострадавший ребенок госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи №2, - рассказала "РГ" представитель департамента здравоохранения Томской области Наталья Новикова. - Медики оценивают его состояние как тяжелое.

По предварительным данным, 14-летний ученик томской гимназии упал на уроке.

- Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает СУ СК по Томской области.

Проверку по факту травмирования ребенка также начали в прокуратуре.