В майские праздники санатории Кисловодска приняли свыше 15 тысяч гостей, что вдвое больше, чем в те же дни 2019-го. А всего на Кавминводах в это время побывало 28 тысяч отдыхающих. В ближайшее время поток не иссякнет: в санатории КМВ на май - июнь уже забронировано более 34 тысяч путевок.

Росту турпотока способствовала программа кешбэка. "К наплыву отдыхающих город готовился заранее, поэтому каникулы прошли без происшествий, эпидемиологическая обстановка остается стабильной", - отметил глава Кисловодска Александр Курбатов. По данным пресс-службы администрации курорта, сейчас в санаториях наблюдается отток гостей, но загрузка здравниц по-прежнему остается очень высокой. Всего в городе более 140 коллективных средств размещения, где свыше 15 тысяч мест. Ежегодно на отдых и лечение сюда приезжает около 380 тысяч человек.

По словам владельца семейного мини-отеля в Ессентуках Евгения Бурденко, возросшая посещаемость курортов КМВ поможет отрасли встать на ноги после провальных прошлогодних показателей:

- Мы ждали наплыва отдыхающих. Количество мест никто не сокращал. И на майские праздники у нас почти не было свободных мест. А количество бронирований даже больше, чем два-три года назад. Но пока рано говорить, что мы полностью вышли из кризиса. За последний год накопилось много долгов. Сейчас их погашаем.

Похожая ситуация и в Кабардино-Балкарии, куда с начала года приехало 250 тысяч туристов. Рост турпотока по сравнению с аналогичным периодом 2020-го - 70 процентов. Большая часть путешественников отправилась в Приэльбрусье, где количество отдыхающих увеличилось на 80 процентов, заявили в пресс-службе главы и правительстве республики. Эти данные подтвердили и в компании "Курорты Северного Кавказа". Здесь также отметили, что канатными дорогами Эльбруса в майские праздники воспользовалось почти 18 тысяч гостей, что в два раза больше, чем в тот же период 2019-го.

Курорт "Эльбрус" опередил по турпотоку остальные рекреационные комплексы СКФО, так как горнолыжный сезон здесь еще продолжается. Погода в этом году позволила кататься на лыжах и сноубордах все дни майских каникул и на всех трассах. Также прошедшие праздники дали начало сезону восхождений на главную вершину Европы.

- Сейчас мы открываем на Эльбрусе новые трассы, начали строить дополнительные канатные дороги. В ближайшие три года планируем усовершенствовать инфраструктуру, превратить комплекс в круглогодичный курорт международного уровня. Слияние КСК и АО "Курорт Эльбрус" позволит эффективно эксплуатировать все объекты инфраструктуры, которые раньше принадлежали разным организациям, - рассказал директор КСК Хасан Тимижев.

Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии для отдыха в майские праздники выбрали более семи тысяч гостей. Только канатной дорогой "Млечный путь" за десять дней воспользовалось на треть больше туристов, чем за те же дни за год до локдауна. Сейчас курорт привлекателен как место для горных походов, джипинга и парапланеризма.

Нынешнее лето в карачаево-черкесских горах можно провести весьма разнообразно. Например, подняться по канатным дорогам на высокогорные обзорные площадки или отправиться по экомаршрутам с гидом. Как рассказывают на курорте, здесь работает отличный экоэксперт - лишайник Уснея. Длинной спутанной бородой он свисает с деревьев, словно леший, запутавшийся в ветвях. Он впитывает влагу из воздуха, поэтому тот должен быть идеально чистым. И таких "леших" в Архызе немало. Местные леса стали домом для 250 видов животных, в том числе медведей, зубров и туров. Они обитают в Тебердинском биосферном заповеднике, где также открыты экотропы.

К услугам гостей байк-парк и веревочный парк с подвесными мостами, канатными переправами и нестандартными препятствиями. Отправиться на прогулку по окрестностям можно на квадроциклах или верхом на конях. Наскальный лик Христа, древние аланские храмы, астрофизическая обсерватория РАН, гора София и Софийские водопады - такие достопримечательности встретятся на пути гостей, выбравших для отпуска Карачаево-Черкесию.

Всесезонный курорт "Ведучи" в Чечне также показал рост турпотока в майские праздники, причем на 76 процентов. Здесь предпочитают отдыхать семьями. Для гостей работает кресельная канатная дорога, гриль-домики, всесезонная трасса для горных лыж и сноуборда и круглогодичная горка для катания на тюбах. Многие туристы из других регионов страны совмещают отдых на курорте со знакомством с главными достопримечательностями Чечни.

В Дагестане тоже зафиксирован резкий рост туристического потока. Как полагают в минтуризма региона, интерес к посещению республики будет стабильным до осени.

- Туристы существенно поддержали наш бизнес, учитывая, что в прошлом году во время пандемии мы практически не работали. Пришлось даже расширить ассортимент национальных блюд, которые они любят заказывать, - рассказала директор махачкалинского кафе Зарема Магомедова.

Руководитель турагентства "Марти трэвел" Яна Мартиросова сообщила корреспонденту "РГ", что только ее агентство в майские каникулы обслужило 11 организованных групп. Она считает, что первоначально для многих соотечественников отпуск в Дагестане был вынужденным из-за закрытия границ и невозможности отдохнуть на более популярных российских курортах. Однако она добавила, что сейчас Дагестан становится модным направлением.

- Наша республика для путешественников своеобразная терра инкогнита. Регион набирает туристическую популярность, это, если можно так выразиться, хипстерское направление, - считает Мартиросова.

В нынешнем году, согласно прогнозам минтуризма республики, в регионе побывает около миллиона человек. Уже с апреля номерной фонд отелей, хостелов и гостевых домов забронирован на несколько месяцев вперед. Вырос спрос не только на популярные локации (Дербент, Сулакский каньон, бархан "Сарыкум"), но и на этнотуризм с посещением гостевых домов в горах.

Знаменитый в регионе садовод Камал Салманов, превративший свой персиковый сад в одну из достопримечательностей республики, еще в начале апреля рассказал, что почти все сельские частные дома, которые сдавались туристам, разобраны. В соцсетях он опубликовал призыв к жителям наиболее посещаемых путешественниками аулов с просьбой найти дополнительные места для ночлега.

Стоит отметить, что инфраструктура пока не успевает за растущим потоком туристов. Особенно это касается локаций, расположенных в горных районах. Большой резонанс вызвала публикация актрисы Натальи Рудовой. Во время посещения Дагестана она выкладывала в соцсетях свои восторженные отзывы и снимки живописных пейзажей. Единственный критический комментарий актрисы касался отсутствия в местах массового скопления людей общественных туалетов. Она попросила власти Дагестана устранить этот недостаток.

Реакции пришлось ждать недолго. В минтуризма республики заявили, что на основных туристических маршрутах для улучшения санитарного состояния территорий в достопримечательных местах создадут десять санитарных зон.

"Наша задача - построить инфраструктуру, которая бы соответствовала современным требованиям и запросам гостей из всех уголков страны. Вместе с тем создание полноценных условий для комфортного отдыха и привлечение в отрасль частных инвестиций требуют времени и значительных финансовых, человеческих и административных ресурсов. Приходится решать сложные земельные, инфраструктурные и другие проблемы", - рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что в нынешнем году для стимулирования предпринимательства будет проведен республиканский конкурс "Лучший объект сельского туризма". Десять победителей получат гранты.

Мнение

Сергей Назаров, заместитель министра экономического развития РФ:

- Индустрия туризма и гостеприимства в последние годы стала более развитой и гибкой, это общая тенденция и для Северного Кавказа, и для России в целом. Поэтому считаю, что растущие показатели посещаемости горных курор- тов - это плоды общих усилий, а не отсутствие возможности уехать за границу. На сегодня у КСК задача - совместно с резидентами сформировать перечень разнообразных услуг для летнего периода и межсезонья, чтобы гости могли с интересом отдыхать на курортах независимо от времени года.

Аслан Темижев, владелец компании ExTour:

- Точно можно сказать, что наступивший сезон в плане запросов на экстремальный отдых в горах и походы лучше предыдущего. В 2020-м как наша компания, так и коллеги сидели без работы. Те, кто тогда только пришел в этот бизнес, просто разорились, рекламные затраты, а они значительны, не окупились. Опасаться, что на всех отдыхающих может не хватить специалистов или мест размещения, не стоит. Предприниматели остались, и они вновь берутся за привычное дело. Что касается доходов, то некоторые фирмы, которые специализировались на приеме иностранцев, могли просесть, ведь заграничные клиенты платили больше. Остальные же компании сейчас в лучшем положении.