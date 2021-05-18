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18.05.2021 12:15
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье трех парней заподозрили в похищении девушки

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае завели уголовное дело на трех молодых людей, которых подозревают в похищении девушки. Об этом во вторник рассказали в краевом следственном управлении СК РФ.

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Инцидент произошел 8 мая в селе Солдато-Александровском. Подозреваемые вечером того дня на улице встретили 23-летнюю знакомую, которую и решили похитить.

- С целью вступления в половое сношение группой лиц с 23-летней девушкой, подозреваемые преградили ей путь автомобилем и принудительно посадили в машину, - говорится в сообщении ведомства.

Из машины жертве похищения удалось сбежать. Она сразу же сообщила о случившемся правоохранителям.

Подозреваемых вскоре задержали. Двоих из них заключили по стражу, а третьему назначили домашний арест. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту "а" части второй статьи 126 УК РФ ("Похищение человека").

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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