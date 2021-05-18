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18.05.2021 19:34

Крупа с золотым отливом

На Ставрополье аграрии решили значительно увеличить посевы гречихи из-за резко выросших цен на нее
Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 106(8457)
Ставропольские аграрии в 2021 году намерены в три раза увеличить посевы гречихи: если в прошлом году под эту культуру выделили только 1,1 тысячи гектаров, то теперь - 3,4 тысячи. Крупа эта в последнее время значительно подорожала, власти даже решили на время исключить ее из списка экспортных товаров.
Гречка - стратегическая для России сельхозкультура. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Гречка - стратегическая для России сельхозкультура. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Гречка - стратегическая для России сельхозкультура. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

В России гречка - один из стратегических продуктов, который пользуется постоянным спросом. В сентябре 2019 года, согласно данным Росстата, килограмм крупы стоил около 50 рублей, в сентябре 2020-го - уже 90, а в марте 2021-го - более 94. В связи с этим ставропольские сельхозпроизводители и приняли решение плотнее заняться данной культурой.

Фото: iStock
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- Аграрии региона стараются оперативно реагировать на рыночную ситуацию и по возможности увеличивать посевные площади под наиболее востребованными и дефицитными сельхозкультурами. Так, на Ставрополье значительно увеличились посевы сахарной свеклы (с 23 тысяч до 30 тысяч гектаров), что должно помочь стабилизировать цены на сахар после прошлогоднего неурожая, - отметил и. о. министра сельского хозяйства региона Владимир Ситников.

Основным поставщиком гречихи станет Предгорный округ, здесь в хозяйствах ею засеют три тысячи гектаров. Еще 300 гектаров выделили в Благодарненском округе, 58 - в Новоалександровском, 50 - в Буденновском. Лидером в производстве гречихи традиционно является Алтайский край, где собирают половину российского урожая. Ставрополье пока не входит даже в топ-20 регионов.

В сентябре 2019 года, согласно данным Росстата, килограмм гречневой крупы стоил около 50 рублей, в сентябре 2020-го - уже 90

- Мы гречиху выращиваем, но площади в этом году не увеличивали. Цена на нее действительно выросла, и спрос на рынке есть, но нужно понимать, что этой культуре требуются особые климатические условия. В Предгорном районе они близки к идеальным. Гречиха любит умеренную прохладу, но при этом она влаголюбива. На Ставрополье мало территорий, которые бы подошли ей, даже орошение не сильно поможет. Так что рентабельнее заниматься другими культурами, - рассказал корреспонденту "РГ" главный агроном АО "Винсадское" из Предгорного района Ставрополья Андрей Коваленко.

Хотя история показывает, что в крае вполне могут выращивать значительно больше гречихи, чем сейчас. В минсельхозе региона сообщили, что рекордные площади были заняты ею в 1994 году - 51 тысяча гектаров. Однако затем посевы стали сокращаться.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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- В западных районах Ставрополья уже очень много лет не сеют гречиху, даже не могу сказать почему. Вроде и культура достаточно дорогая, и много мелиорируемых земель. Забыли о ней, судя по всему. Хорошо, что в этом году площади увеличивают в восточных районах. Считаю, что нужно больше сеять гречихи, раз есть спрос на нее, - сообщил в беседе с корреспондентом "РГ" председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края Василий Лопатин.

Правительство России тем временем ввело временный запрет на экспорт гречихи и продуктов ее помола. Ограничения введены на период с пятого июня по 31 августа для обеспечения продовольственной безопасности страны. Исключения могут быть сделаны только в том случае, если гречка будет входить в состав гуманитарной помощи, отмечается в документе. Закрыв экспорт, правительство планирует отрегулировать рынок и снизить цены на готовую крупу на полках магазинов. Эксперты считают, что сделать это удастся, но ограничения могут повлиять на площади сева гречихи (в сторону сокращения) в следующем году. И тогда цена на нее останется высокой еще как минимум на один сезон.

Ставрополью для обеспечения собственной продовольственной безопасности нужно около восьми тысяч тонн гречки. В 2021-м в регионе планируется получить около 3,5 тысячи тонн (при благоприятных погодных условиях), то есть почти наполовину потребности в этой продукции обеспечат собственные сельхозпроизводители.

Комментарий

Алексей Коренев, аналитик ГК "Финам":

- В этом году спрос на гречиху действительно несколько вырос, что и побуждает многих сельхозпроизводителей рассматривать ее как потенциально привлекательную культуру. Тем более что и цены на гречку взлетели, и это многим дает основание надеяться, что на гречихе можно будет неплохо заработать.

Однако я бы предостерег аграриев от чрезмерного оптимизма. Дело в том, что гречневая крупа, да и ее первооснова - гречиха, пользуются в мире весьма ограниченным спросом. В подавляющем большинстве государств она вообще не рассматривается как пищевой продукт. Более того, даже перевести слово "гречка" на некоторые языки бывает затруднительно, настолько это понятие редкое. По сути, эту крупу до недавнего времени употребляли только в России и некоторых республиках бывшего СНГ.

Фото: PHOTOXPRESS
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В прошлом году в стране произвели около 438,2 тысячи тонн гречневой крупы. При этом наши нужды колеблются в диапазоне 400-450 тысяч тонн. Хотя в последние годы к этому продукту стали проявлять определенный (впрочем, весьма ограниченный) интерес государства Азиатского макрорегиона, в частности Китай, Япония и даже в какой-то степени Австралия. Из-за этого экспорт увеличился. В итоге выросла цена и возникло убеждение, что если и дальше наращивать выпуск данного продукта, то можно озолотиться. Последнее, однако, не факт. Нет уверенности, что указанные государства и далее будут увеличивать закупки гречки. Да и неизвестно, появятся ли новые импортеры.

Что касается попыток запретить экспорт, то, мне кажется, это не самый разумный вариант. Данная мера не поможет снизить цены, ведь рост стоимости пищевой продукции вызван, прежде всего, резко выросшими издержками производителей. В этом году мы столкнулись с колоссальной инфляцией, из-за падения курса рубля в 2020-м выросли цены на топливо, металлы, энергоресурсы, логистику. Пандемия привела к разрыву или удлинению контрагентских цепочек, дефициту контейнеров, падению спроса со стороны некоторых государств на ряд товарных позиций. Снижаются доходы населения, что приводит к сжатию спроса (что влечет за собой падение прибыли производителей), сокращению маржинальности и, как следствие, очередному витку инфляции. В такой ситуации любые ограничительные меры могут оказаться вредными.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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