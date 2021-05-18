Новости

Собянин утвердил проект реконструкции Ботанической улицы 14:26
Центральный детский магазин в Москве опечатали из-за фанатов "Майора Грома" 14:24
Собянин утвердил проект строительства метро в Гольяново 14:24
Вышел русский трейлер "Мальчика с оленьими рогами" Роберта Дауни 14:21
Собянин: Москва готова к проведению ЕГЭ 14:20
Аналитики оценили число россиян с финансовыми активами от 1 млн долларов 14:14
Балтийский флот получит новые подлодки 14:05
S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона 13:46
Вышел русский трейлер четвертой части "Монстров на каникулах" 13:40
Медвузы предложили ввести льготы для абитуриентов из семей врачей 13:35
Путин получит доклад о предложении назвать улицу в честь Лужкова 13:30
На Урале женщина отсудила 60 тысяч за брызнувшую в лицо канализацию 13:30
Дзюба и Слуцкий спели песню группы "Руки Вверх" 13:27
На Кубани предупредили о подъеме уровня рек и смерчах над морем 13:25
Патриарх Кирилл предложил запретить услуги российских суррогатных матерей для иностранцев 13:20
Кремль оценил действия Минюста по СМИ-иноагентам 13:19
Канал MTV назвал лучшие фильмы и актеров и актрис года 13:15
Эксперты оценили последствия для РФ от приостановки экспорта говядины Аргентиной 13:12
Песков призвал "не гадать на кофейной гуще" о встрече Путина и Байдена 13:11
В АКОРТ прокомментировали сообщения о росте цен на черный чай 13:08
В Башкирии директора школы будут судить за хищение премий учителей 13:07
Песков не исключил встречу Путина и Лукашенко в конце мая 13:05
Правительство готовит субсидии для "зеленых" проектов 13:05
Песков не подтвердил планы переноса ПМЭФ 13:02
В Союзе садоводов рассказали, можно ли лишиться дачи за сорняки 13:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
18.05.2021 13:22

Сорок лет в очереди

На завершение крупнейшего ставропольского долгостроя выделили 220 миллионов рублей
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 106(8457)
Правительство России дополнительно профинансирует строительство четвертой очереди Большого Ставропольского канала (БСК). Проект, который начали реализовывать еще в 1984 году, планируют завершить к 2023-му.

"На строительство четвертой очереди Большого Ставропольского канала (II этап) в 2022 году будет выделено еще 220 миллионов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Средства направят на завершение работ на магистральном канале длиной 58 километров", - говорится в сообщении кабмина.

В Крыму водой реки Салгир начнут орошать сельхозполя

Эту информацию подтвердили и в министерстве сельского хозяйства края. В ведомстве отметили, что регион входит в зону рискованного земледелия, поэтому здесь особое внимание уделяется развитию мелиоративных систем. Завершение строительства магистрального канала БСК-4, а также обводнение балки Камбулат и реки Айгурка позволят улучшить водообеспеченность Александровского, Грачевского, Петровского, Ипатовского, Апанасенковского, Туркменского, Арзгирского и Благодарненского округов, увеличить орошаемые площади и подать воду в засушливые районы восточной зоны.

- Большой Ставропольский канал является одной из главных артерий краевой мелиорации. Этот проект в регионе начали еще в 1957 году, планировалось проложить 480 километров каналов, проложено уже 323,5 километра. К четвертой очереди приступили в 1984-м. Первый пуск воды по БСК-4 осуществили в 2006 году в селе Рогатая Балка Петровского округа, - рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства края Вячеслав Дридигер.

В ведомстве отметили, что засуха прошлого года, заметно отразившаяся на урожае и доходах аграриев, поспособствовала форсированию строительства четвертой очереди.

- Благодаря реализации инвестиционных проектов и завершению строительства БСК-4 регион сможет увеличить площади орошения до 200 тысяч гектаров. Четвертая очередь канала даст краю 78 тысяч гектаров мелиорируемых земель и позволит обеспечить надежным водоснабжением 160 тысяч человек. Но при средней норме полива три тысячи кубометров на гектар краю ежегодно потребуется еще 300 миллионов кубометров воды, - отметил глава аграрного ведомства Ставрополья Владимир Ситников.

Благодаря реализации инвестиционных проектов и завершению строительства БСК-4 регион сможет увеличить площади орошения до 200 тысяч гектаров

Как пояснили в Кубанском бассейновом водном управлении, большая часть населения Ставропольского края использует воду из реки Кубани.

"Ставропольский край имеет сложную структуру. Только 10 процентов его территории относится к бассейну реки Кубани, которая протекает всего на 40 километрах его земель. 60 процентов относится к бассейну Кумы и 30 процентов - к бассейнам рек Егорлык и Калаус. Две трети территории региона можно отнести к зоне с острым дефицитом водных ресурсов. Решается проблема водоснабжения за счет межбассейновых перебросов стока. Изымается вода рек Кубани и Терек, который проходит по границе Ставрополья и Чечни, и затем подается почти во все районы края. Используют ее в первую очередь для коммунального и сельскохозяйственного водоснабжения, промышленности и гидроэнергетики", - рассказали в ведомстве.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
В России научились получать до шести урожаев картофеля в год

Кубанскую воду по территории региона и распределяет Большой Ставропольский канал. Его строительство не завершили из-за распада СССР, не введенными в строй остались три очереди из семи. Последние две должны были обеспечить водой три засушливых района края. Из-за того, что БСК в свое время не доделали, сток Терека и Кубани используется не в полную силу. При этом стоит отметить, что искусственные водные сооружения Ставрополья уникальны. В крае вода везде движется самотеком, что сводит к минимуму стоимость ее транспортировки.

До 2024 года в крае планируют ввести в оборот еще 100 тысяч гектаров мелиорируемых земель. На это потребуется более 25 миллиардов рублей. При 50-процентном субсидировании со стороны государства затраты окупятся в течение трех-четырех лет. В 2021-м на Ставрополье реализуют 15 проектов орошения на общей площади более 12 тысяч гектаров. Стоимость мелиоративных систем оценивается в три миллиарда рублей, аграриям компенсируют из бюджета 425,8 миллиона.

Справка "РГ"

Обводнительно-оросительная система Большого Ставропольского канала охватывает центральную и северо-восточную части края. БСК работает на 12 административных округов Ставрополья и Карачаево-Черкесию, площадь обслуживаемых земель - 2,5 миллиона гектаров. Назначение канала - комплексное орошение, водоснабжение городов Кавминвод, Невинномысска, Черкесска и других населенных пунктов, а также промышленных предприятий, гидроэлектростанций и рыбоводческих хозяйств.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Госдума одобрила меры в поддержку семей с детьми
Путин и Си Цзиньпин откроют строительство новых блоков двух АЭС в Китае
Мэр Владивостока сообщил, что уходит в отставку
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
Вильфанд предупредил о рекордной за 140 лет жаре