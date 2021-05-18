Правительство России дополнительно профинансирует строительство четвертой очереди Большого Ставропольского канала (БСК). Проект, который начали реализовывать еще в 1984 году, планируют завершить к 2023-му.

"На строительство четвертой очереди Большого Ставропольского канала (II этап) в 2022 году будет выделено еще 220 миллионов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Средства направят на завершение работ на магистральном канале длиной 58 километров", - говорится в сообщении кабмина.

Эту информацию подтвердили и в министерстве сельского хозяйства края. В ведомстве отметили, что регион входит в зону рискованного земледелия, поэтому здесь особое внимание уделяется развитию мелиоративных систем. Завершение строительства магистрального канала БСК-4, а также обводнение балки Камбулат и реки Айгурка позволят улучшить водообеспеченность Александровского, Грачевского, Петровского, Ипатовского, Апанасенковского, Туркменского, Арзгирского и Благодарненского округов, увеличить орошаемые площади и подать воду в засушливые районы восточной зоны.

- Большой Ставропольский канал является одной из главных артерий краевой мелиорации. Этот проект в регионе начали еще в 1957 году, планировалось проложить 480 километров каналов, проложено уже 323,5 километра. К четвертой очереди приступили в 1984-м. Первый пуск воды по БСК-4 осуществили в 2006 году в селе Рогатая Балка Петровского округа, - рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства края Вячеслав Дридигер.

В ведомстве отметили, что засуха прошлого года, заметно отразившаяся на урожае и доходах аграриев, поспособствовала форсированию строительства четвертой очереди.

- Благодаря реализации инвестиционных проектов и завершению строительства БСК-4 регион сможет увеличить площади орошения до 200 тысяч гектаров. Четвертая очередь канала даст краю 78 тысяч гектаров мелиорируемых земель и позволит обеспечить надежным водоснабжением 160 тысяч человек. Но при средней норме полива три тысячи кубометров на гектар краю ежегодно потребуется еще 300 миллионов кубометров воды, - отметил глава аграрного ведомства Ставрополья Владимир Ситников.

Благодаря реализации инвестиционных проектов и завершению строительства БСК-4 регион сможет увеличить площади орошения до 200 тысяч гектаров

Как пояснили в Кубанском бассейновом водном управлении, большая часть населения Ставропольского края использует воду из реки Кубани.

"Ставропольский край имеет сложную структуру. Только 10 процентов его территории относится к бассейну реки Кубани, которая протекает всего на 40 километрах его земель. 60 процентов относится к бассейну Кумы и 30 процентов - к бассейнам рек Егорлык и Калаус. Две трети территории региона можно отнести к зоне с острым дефицитом водных ресурсов. Решается проблема водоснабжения за счет межбассейновых перебросов стока. Изымается вода рек Кубани и Терек, который проходит по границе Ставрополья и Чечни, и затем подается почти во все районы края. Используют ее в первую очередь для коммунального и сельскохозяйственного водоснабжения, промышленности и гидроэнергетики", - рассказали в ведомстве.

Кубанскую воду по территории региона и распределяет Большой Ставропольский канал. Его строительство не завершили из-за распада СССР, не введенными в строй остались три очереди из семи. Последние две должны были обеспечить водой три засушливых района края. Из-за того, что БСК в свое время не доделали, сток Терека и Кубани используется не в полную силу. При этом стоит отметить, что искусственные водные сооружения Ставрополья уникальны. В крае вода везде движется самотеком, что сводит к минимуму стоимость ее транспортировки.

До 2024 года в крае планируют ввести в оборот еще 100 тысяч гектаров мелиорируемых земель. На это потребуется более 25 миллиардов рублей. При 50-процентном субсидировании со стороны государства затраты окупятся в течение трех-четырех лет. В 2021-м на Ставрополье реализуют 15 проектов орошения на общей площади более 12 тысяч гектаров. Стоимость мелиоративных систем оценивается в три миллиарда рублей, аграриям компенсируют из бюджета 425,8 миллиона.

Справка "РГ"

Обводнительно-оросительная система Большого Ставропольского канала охватывает центральную и северо-восточную части края. БСК работает на 12 административных округов Ставрополья и Карачаево-Черкесию, площадь обслуживаемых земель - 2,5 миллиона гектаров. Назначение канала - комплексное орошение, водоснабжение городов Кавминвод, Невинномысска, Черкесска и других населенных пунктов, а также промышленных предприятий, гидроэлектростанций и рыбоводческих хозяйств.