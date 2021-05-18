Путин наградил орденом полпреда в СКФО Юрия Чайку

Президент Владимир Путин наградил своего полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ об этом опубликован 18 мая на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в обеспечение деятельности президента Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Чайку Юрия Яковлевича - полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе", - сообщается в документе.

Кроме того, ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу удостоился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.