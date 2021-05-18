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18.05.2021 15:32
Рубрика: Общество

Запутались в тралах или?..

В Дагестане ищут причины массовой гибели "краснокнижных" тюленей
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 106(8457)
В акватории Каспийского моря вновь зафиксирована массовая гибель "краснокнижной" нерпы. Сейчас правоохранительные органы, ученые и экологи пытаются выяснить, что стало причиной очередного ЧП. Обсуждается несколько версий, в том числе удушение рыболовецкими сетями и браконьерство, так как шкурки редкого тюленя на черном рынке ценятся очень высоко.
Всего за полгода в республике зафиксировали два факта массовой гибели каспийской нерпы. Фото: Муса Салгереев/ТАСС Всего за полгода в республике зафиксировали два факта массовой гибели каспийской нерпы. Фото: Муса Салгереев/ТАСС
Всего за полгода в республике зафиксировали два факта массовой гибели каспийской нерпы. Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Каспийский тюлень или, как его еще называют, каспийская нерпа, в 2008 году был признан Международным союзом охраны природы находящимся под угрозой исчезновения. В 2020-м этот вид занесли в Красную книгу России.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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В начале мая около 200 погибших нерп были найдены на побережье Каспия. Согласно данным минприроды России, 90 процентов - это молодые особи возрастом до двух лет. Основная версия гибели животных - попадание в рыболовные тралы. Предварительное обследование показало, что с тюленей сняли шкурки, затем туши выбросили в море, и их прибило к берегу.

- Вопиющая ситуация. Под угрозу поставлена популяция редких животных. Почему? Потому что кто-то кильку ловит на пути их миграции, а потом пытается скрыть следы браконьерством, - прокомментировал ситуацию глава минприроды России Александр Козлов.

Сейчас систематизируются все записи о случившемся, фотографии и GPS-координаты погибших особей. Собранные материалы направляют в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор. Дагестанское следственное управление СКР и прокуратура проводят проверки.

А о том, что редкие животные могли стать жертвами браконьеров, говорят и в соседних странах. Как рассказал агентству Sputnik-Азербайджан директор музея естественной истории Института геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана Тариэль Эйбатов, в Дагестане работает своего рода крупная артель, которая занимается незаконным отловом тюленей.

- В год убивают около 10-15 тысяч животных, а шкурки продают. Стоимость каждой достигает двух тысяч долларов. Также продают жир тюленей, - говорит ученый.

Фото: pixabay.com
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В Каспийском природоохранном центре Дагестана корреспонденту "РГ" рассказали, что группа ученых из Москвы, представляющих научно-экспедиционный центр "Морские млекопитающие", совместно с представителями института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета исследовала те места побережья, где были обнаружены тела животных.

- Мы обследовали участок между Зеленоморском и санаторием "Каспий" протяженностью примерно семь-восемь километров, там нашли 30 тюленей, некоторые были без шкур. Это молодые животные, им по одному-два года. Ситуация на Каспии тревожная, - рассказал директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев.

Выбросы мертвых тюленей на дагестанском побережье отмечаются раз в несколько лет (в частности, такое происходило в 2012 и 2016 годах). Но, по словам гендиректора научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Андрея Болтунова, в последнее время фиксируется слишком интенсивная гибель каспийской нерпы.

- Сейчас тюленей погибает больше, чем несколько лет назад. Пока нет ясной версии, почему это происходит. Если бы это была какая-то глобальная морская проблема, то умирали бы все особи, а не только молодняк. Мы взяли на исследование зубы тюленей, чтобы установить их возраст и пол. Будем анализировать ситуацию, - говорит Болтунов.

Фото: Пресс-служба Сакской районной администрации
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Руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов считает целесообразным возбудить уголовное дело в связи с массовой гибелью "краснокнижных" животных. Аналогичная ситуация наблюдалась в декабре прошлого года, когда на побережье обнаружили около 300 тюленей. Одной из возможных причин ЧП тогда назвали выброс природного газа. Как отметили специалисты, для бассейна Каспийского моря характерны грязевые вулканы, грифоны и другие геологические образования. Интенсивность выбросов может возрастать в случае сейсмической активности. Таковая наблюдалась на шельфе Среднего Каспия в ноябре, что в итоге могло привести к гибели тюленей.

Версия браконьерства или халатности рыболовов в прошлом году не была принята во внимание. "Состояние внутренних органов исследованных тюленей пока не подтверждает гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами. Исключается версия гибели животных на промыслах, так как нет следов сетей и других орудий лова", - сообщили тогда в Росрыболовстве.

В дальнейшем, при более тщательном обследовании, у нерп обнаружили следы удушья рыболовецкими сетями "путанками". Об этом "РГ" заявил Заур Гапизов:

Фото: iStock
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- У нас есть видеозаписи, на которых видно, как нерпы запутываются в сетях. В это время были штормы, поэтому рыбаки не сумели выбрать сети, так что нерпы могли попасть в них и погибнуть.

Он назвал и другую проблему - захоронение погибших животных. В дагестанское управление Россельхознадзора в прошлом году была направлена просьба решить этот вопрос. Однако ведомство заявило, что этим должны заниматься ветеринарные службы муниципалитетов, на территории которых обнаружены мертвые животные.

- Это ненормально, когда туши "краснокнижных" животных лежат на берегу и их никто не убирает. Останки нерп клюют чайки, которые контактируют с домашней птицей, их поедают собаки, и какие-то болезни могут передаться людям, - предположил Гапизов. - Трупы можно закопать, но зачем отравлять землю? Наша организация, волонтеры-экологи готовы за свой счет вывезти с побережья туши, но нужен крематорий, который возьмет их на утилизацию.

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