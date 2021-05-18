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18.05.2021 10:04
Рубрика: Происшествия

В Ингушетии ветром сорвало часть школьной крыши

Текст: Роман Мерзляков

В ингушском селе Гейрбек-Юрт в результате сильного ветра частично повреждена крыша здания начальной школы и фельдшерско-акушерского пункта, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

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Погибших и пострадавших нет. Площадь здания образовательной организации составляет 880 квадратных метров, ФАП занимает 70 "квадратов". Медучреждение работает только в дневном режиме. Когда произошел инцидент, пункт уже был закрыт.

В школе обучаются и работают 106 человек. Учебный процесс не будет нарушен, уроки будут проходить в правой части строения, где крыша не повреждена. При необходимости предоставят автотранспорт для перевозки детей в школу села Долаково, расположенного в 14 километрах от Гейрбек-Юрта.

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