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18.05.2021 19:52
Рубрика: Власть

Ракеты плюс торпеды

Балтфлот получит новые подлодки и корабли
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(8458)
Балтийский флот России на фоне усиления в регионе военной активности НАТО получит новые дизельные подлодки. Об этом сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"Проработан вопрос по оснащению Балтийского флота дизель-электрическими подводными лодками, новыми летательными аппаратами и береговыми комплексами. Подводная составляющая Балтийского флота будет соответствовать объему задач, которые стоят перед флотом", - написал адмирал в поздравительной телеграмме по случаю 318-й годовщины Балтфлота. Главком ВМФ также отметил, что в ближнесрочной перспективе балтийцев продолжат усиливать новыми кораблями с высокоточным оружием и, в частности, малыми ракетными кораблями проекта 21631. Что же касается новых подлодок, то эксперты предполагают, что речь может идти о дизельных субмаринах проекта 636.3 "Варшавянка", либо о лодках проекта 677 "Лада".

Фото: ОСК
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Кроме того, Евменов сообщил, что будет продолжено совершенствование инфраструктуры базирования Балтийского флота. Известно, что в зоне его ответственности на постоянной основе действуют две группы объединенных военно-морских сил стран НАТО - до 15 боевых кораблей и судов обеспечения. В Балтийском и Северном морях также несут постоянное боевое дежурство эсминцы с управляемым ракетным оружием ВМС США типа "Арли Берк", входящие в систему европейского ПРО.

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