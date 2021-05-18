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18.05.2021 19:37
Рубрика: Происшествия

Летели на остров смерти

В Белом море продолжаются поиски пассажира упавшего вертолета
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(8458)
Майским вечером в Белое море у острова Мудьюг упал частный вертолет "Робинсон". Погиб его пилот - 58-летний обладатель кубка мира по вертолетному спорту Вадим Сазонов. Двое пассажиров выжили, мужчин в тяжелом состоянии доставили в больницу Архангельска. Врачи говорят, что угрозы для их жизни нет. Еще один пассажир на момент подготовки номера числился пропавшим без вести.

Падение винтокрылой машины заметили рыбаки. Первым делом спасатели обследовали "Робинсон", оставшийся на поверхности воды. У него отвалился хвост, разрушена кабина. К поисковым работам приступили более 30 сотрудников МЧС и ГИМС на семи судах.

СК рассматривает три версии крушения вертолета на Камчатке

Что стало причиной крушения, сейчас выясняют следователи СК РФ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть человека. Среди версий ЧП рассматриваются ошибка пилотирования и техническая неисправность. Международный авиационный комитет создал комиссию по расследованию катастрофы.

В тот день "Робинсон" вылетел в сторону Мудьюга из Архангельска. Погода была отличной. По предварительным данным, трое бизнесменов из других регионов решили поохотиться на птиц в тех краях. Кстати, Мудьюг называют "островом смерти": в 1918 году интервенты открыли там концлагерь для военнопленных, где погибли более двухсот человек.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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