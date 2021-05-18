Падение винтокрылой машины заметили рыбаки. Первым делом спасатели обследовали "Робинсон", оставшийся на поверхности воды. У него отвалился хвост, разрушена кабина. К поисковым работам приступили более 30 сотрудников МЧС и ГИМС на семи судах.
Что стало причиной крушения, сейчас выясняют следователи СК РФ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть человека. Среди версий ЧП рассматриваются ошибка пилотирования и техническая неисправность. Международный авиационный комитет создал комиссию по расследованию катастрофы.
В тот день "Робинсон" вылетел в сторону Мудьюга из Архангельска. Погода была отличной. По предварительным данным, трое бизнесменов из других регионов решили поохотиться на птиц в тех краях. Кстати, Мудьюг называют "островом смерти": в 1918 году интервенты открыли там концлагерь для военнопленных, где погибли более двухсот человек.