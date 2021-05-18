К месту гибели АПЛ "Комсомолец" отправилась экспедиция из Архангельска

Научно-экспедиционное судно "Профессор Молчанов" вышло из Архангельска в Норвежское море, к месту гибели атомной подводной лодки "Комсомолец".

Как сообщает ТАСС, экспедиция, в которую вошли ученые Росгидромета и специалисты Севгидромета, обследует потенциально опасный радиационный объект, затонувший 7 октября 1989 года в 180 километрах от острова Медвежий. Участники экспедиции оценят состояние окружающей среды в этом районе. Они возьмут пробы воды на разной глубине и донных отложений.

На борту затонувшей субмарины находилось 20 обычных торпед и две - с ядерными боеголовками, а также 116 килограммов реакторного урана и более 6 килограммов плутония-239. Подлодку решили не поднимать, а законсервировать.