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18.05.2021 15:01

Перспективы порта "Лавна"

Текст: Михаил Григорьев (член научно-технического совета Минтранса России)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 106(8457)
Проект комплексного развития Мурманского транспортного узла включен в недавно утвержденную Стратегию развития Арктики. Проект имеет большое значение не только для региона, но и для развития Северного морского пути и всей Арктики - это не вызывает сомнений. Но, как показала практика, этот проект нуждается в более детальной проработке.

Ключевой объект МТУ - морской торговый порт "Лавна", строительство которого предполагается завершить в 2023 году и уже через год переваливать через него 18,6 миллиона тонн грузов, в том числе угля. Первый вице-премьер Андрей Белоусов на недавнем совещании поручил Минэнерго РФ совместно с Минтрансом проанализировать заявленные планы грузоотправителей по объемам перевалки грузов, чтобы подтвердить их актуальность. Очевидно, что сделать это будет непросто, поскольку предстоит получить ответ на массу сложных вопросов.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Уже говорилось о том, что из-за падения спроса на уголь возникли проблемы с грузовой базой порта. Во многом по этой причине до сих пор не достроена железнодорожная ветка между станциями Выходной и Лавна, которая должна соединить будущий угольный терминал порта с Октябрьской железной дорогой. На мой взгляд, сейчас проект "Лавны" "скукожился" до перевалки одного угля, поскольку планировавшаяся ранее перевалка нефтепродуктов через этот порт выглядит нереалистичной. Существует проект нового терминального комплекса "Витино" вблизи поселка Белое Море Кандалакшского района Мурманской области, через который предполагается переваливать около четырех миллионов тонн нефтепродуктов в год. Нет полной ясности, насколько это согласуется с перспективным грузопотоком через "Лавну".

В качестве одного из решений проблемы прозвучало предложение перенести часть мощностей Большого порта из Санкт-Петербурга в Мурманскую область, чтобы освободить место под жилье в Северной столице и решить вопрос с загрузкой портовых мощностей "Лавны". Насколько это реально? Здесь тоже требуются детальные расчеты. Например, как быть с рекультивацией территории, которая останется после переноса порта? Она сильно загрязнена, и чтобы привести ее в порядок, потребуется очень много времени, сил и средств. Кроме того, необходимо понимать, какие логистические схемы сегодня используются при поставках в порт Санкт-Петербург. Куда уходят суда, которые грузятся в Петербурге, и откуда приходят суда, которые везут сюда грузы. Некоторая часть транспортных схем может быть перенесена в Кольский залив, это сомнений не вызывает. Но здесь нужны четкие расчеты, которых пока никто не делал.

Еще один вопрос касается того, насколько готов будущий порт "Лавна" к обслуживанию этих грузопотоков. Будет ли достаточно причальных линий? Очень многое зависит от возможностей роста пропускной способности Мурманского дивизиона Октябрьской железной дороги и ее южного направления - Карелии и Ленинградской области. Каковы эти возможности, сказать пока сложно.

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Необходимо также учитывать возможности судоходства в Кольском заливе. Порт Мурманск - это достаточно сложный режимный объект. Ранее первый этап проекта по развитию Мурманского транспортного узла, частью которого является "Лавна", предполагал грузопоток в объеме 28 миллионов тонн. В июне 2020 года шла речь уже о 44 миллионах тонн, а затем этот прогноз резко повысился до 100 миллионов тонн. Это вызовет резкий рост количества крупнотоннажных судов, которые будут проходить по Кольскому заливу. Неизвестно, как к этому отнесется Северный флот. Известно, что во время учебных стрельб на морских полигонах близ Кольского залива вход в него перекрывается. Необходимость ожидать окончания учений приносит сложности судоходным компаниям, поскольку оно означает изменение графиков и дополнительные расходы.

Все эти вопросы требуют продуманных решений. Именно от них сегодня зависят перспективы развития Мурманского транспортного узла и порта "Лавна".

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