Сейчас много говорят о необходимости циркулярной экономики замкнутого цикла. Это связано с благими стремлениями отходы производства и потребления рассматривать как вторичный ресурс, который, переработанный во вторсырье, будет выполнять роль замыкающего звена в новой экономике.

Возьмем, к примеру, серу. Сера и ее соединения - один из важнейших природных элементов, участвующих в процессах жизнедеятельности живых организмов. Содержание серы в организме человека - примерно два процента от веса тела. То есть при весе 80 килограммов - 1,6 килограмма серы. Каждый из нас ежедневно должен получать с продуктами четыре грамма серы. Сера и ее соединения нашли широкое применение в различных сферах экономики. И не только в энергетике. В пищевой промышленности соединения серы используются в качестве консервантов, обеспечивающих длительное хранение продуктов. То есть без серы - никуда. Но сера в виде оксидов представляет собой одно из самых распространенных антропогенных загрязняющих веществ окружающей среды. Порочный круг, из которого не вырваться?

Нет! Современные технологии позволяют извлекать серу из выбросов от различных энергетических установок. Более того, сера, полученная из вторсырья, практически полностью заместила серу природную, которую широко использовали в промышленности. Из вторсырья производятся разные виды продукции, содержащие серу: серная кислота, жидкая, комковая и гранулированная сера, а также гипс. Поэтому разработка природных месторождений серы и ее продажа утратили былые конкурентные преимущества. И это касается и России.

На международном рынке предлагается более 60 миллионов тонн серы. Доля России - около 12 процентов. Это хороший показатель, и имеются перспективы для его роста. Мы производим 7,5 миллиона тонн серы в год, около четырех миллионов реализуется в России, остальная часть поступает на экспорт. Экономически на российском рынке это выглядит так: цена комовой серы находится в пределах от 2,5 до 4,0 тысячи рублей за тонну.

Для сравнения: ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате выбросов в атмосферный воздух диоксида серы составляет 45,6 рубля за тонну (2020 г.).

Казалось бы, все хорошо. Однако и другие страны понимают эколого-экономическое значение запуска в циркулярную экономику продуктов переработки серы и радикального предотвращения загрязнения окружающей среды. Это реальная гарантия экологической безопасности. Еще несколько лет назад более 20 процентов всех серосодержащих продуктов на мировом рынке покупал Китай. Сейчас картина меняется. Китай опережающими темпами наращивает свое производство "вторичной серы".

Если у нас будут меньше покупать серу, то куда ее будем поставлять? На внутреннем рынке главным покупателем являются производители минеральных удобрений. Но этот рынок практически заполнен. Нужен новый покупатель. По опыту других стран - это сфера дорожного строительства.

Полученные с добавлением жидкой серы новые стройматериалы: серобетон и сероасфальт - имеют уникальные эксплуатационные характеристики. Они экологически безопасны, термостойки, обладают повышенной износостойкостью. Их применение может ликвидировать одну из основных болезней наших дорог - колееобразование.

Так что ситуация с "вторичной серой" - фрагмент новой экономики замкнутого цикла.