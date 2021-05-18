Генеральный директор ООО "КИНЕФ" Вадим Сомов отмечает юбилей

Генеральному директору ООО "КИНЕФ" Вадиму Сомову 22 мая исполняется 70 лет. Большую часть своей жизни он посвятил Киришам, куда приехал 24-летним выпускником столичного вуза. Под его руководством нефтеперерабатывающий завод стал одним из самых передовых предприятий своего профиля в стране, а небольшой промышленный город превратился в культурный и спортивный центр.

Вадим Евсеевич - потомственный нефтепереработчик. Поэтому долгих колебаний насчет выбора профессии и вуза не было - конечно, Московский институт нефти и газа имени Губкина, тот же, что окончили отец и оба брата. Юного выпускника распределили в город Кириши Ленинградской области. Этот город тогда выглядел не самым комфортным местом для жизни, да и не было его как такового: одна улица и множество производственных площадок. Тем не менее уже через год молодой специалист твердо решил остаться здесь навсегда. И ни разу об этом не пожалел.

Начинал с оператора установки. Через год дорос до начальника установки, затем стал заместителем, а впоследствии и начальником цеха по первичной переработке нефти. Потом перешел с непосредственного производства в планово-экономический отдел - хотел разобраться в экономике предприятия. Сейчас Вадим Евсеевич вспоминает о том периоде, как об одном из самых непростых: деятельному человеку тяжело давалась сидячая работа. Но осилил, во всем разобрался и даже защитил докторскую диссертацию в области экономики.

В июне 1994 года Вадим Сомов вступил в должность генерального директора Киришского НПЗ.

Конечно, за это время завод сильно изменился. Сейчас это основной производитель высококачественных нефтепродуктов для Северо-Запада. Здесь перерабатывается до 21 миллиона тонн нефти в год, причем с применением самых передовых технологий. Модернизация, реконструкция, технические перевооружения ведутся постоянно.

Но еще больше изменились сами Кириши, и в этом несомненная заслуга руководителя КИНЕФа, который считает себя в ответе за всех горожан. Ведь жизнь каждой семьи здесь так или иначе связана с заводом.

Все должно быть в связке: производство, образование, культура, спорт. Ведь если человек интересно живет, то он и работает хорошо

В свое время молодой Вадим Сомов сделал выбор в пользу Киришей отчасти потому, что город расположен рядом с Северной столицей с ее театрами и музеями. Возглавив завод, решил пойти дальше - "доставить" искусство в Кириши. Так в центре города появился роскошный, обновленный Дворец культуры. Здесь работает виртуальный филиал Русского музея, сюда привозят свои самые яркие премьеры ведущие коллективы Петербурга: БДТ, МДТ, Театр имени Комиссаржевской, Театр музкомедии, Филармония... Их руководители признаются, что мировые гастроли нередко начинаются именно с этого города: вначале Кириши, а уже потом Париж, Милан, Берлин... А фестивалю "Рождественские встречи", который проводится здесь уже больше 25 лет, культурная столица может только позавидовать: семьи заводчан запросто могут увидеть спектакли, на которые в Петербурге просто не достать билетов.

Еще Кириши получили мировую известность как столица водного поло. Женская команда "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" из года в год вот уже девятнадцатый раз берет золото в чемпионате России, а недавно завоевала Кубок LEN Trophy. Местную команду ватерполисток Вадим Сомов взял под опеку в сложных 1990-х годах и создал все условия для того, чтобы спортсменки стали лучшими в стране и в Европе. При этом бассейны профессионального уровня открыты и для детей. Плаванием занимаются около двух тысяч киришских ребятишек. А всего в спорткомплексе "Нефтяник" развивается 19 видов спорта.

Наверное, немного найдется руководителей крупных предприятий, которые уделяют столь пристальное внимание сферам, далеким от производства. Но для Вадима Сомова это жизненное кредо. Все должно быть в связке: производство, образование, культура, спорт. Расходы на социальную сферу окупаются многократно, ведь если человек хорошо и интересно живет, то он и работает на отлично.

- Мы не делаем различий между сотрудниками завода и теми, кто не работает на предприятии. И самодеятельность, и физкультура - это то, что нужно всем киришанам, - говорит Вадим Сомов. - Многие считают такие траты непрофильными, сокращают их, закрывают спортивные секции и Дома культуры. Это приводит к социальной катастрофе. Люди не могут только работать, а потом лежать на диване, им нужно расти духовно, чему-то учиться. Тогда и проблем на производстве будет меньше из-за так называемого человеческого фактора, и у самих людей появится цель, вкус к жизни. А такой коллектив способен на работе горы свернуть!

Справка "РГ"

В Киришах проживает свыше 52 тысяч человек. Градообразующее предприятие ООО "КИНЕФ" входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Первая партия топлива на нем была произведена в 1966 году, а строительство первой очереди предприятия завершилось в 1972-м. С 1993 года ООО "КИНЕФ" входит в состав компании "Сургутнефтегаз". Завод является основным производителем нефтепродуктов для Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей и других регионов России.

Прямая речь

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области:

- "КИНЕФ" и Сомов - уже не один десяток лет понятия неразделимые.

Вадим Евсеевич - человек исключительный. В нем сочетаются, казалось бы, трудно уживающиеся друг с другом качества: врожденная интеллигентность, чуткость к людям и суровый нрав настоящего директора-производственника, прошедшего крутую школу и в советские, и в постсоветские времена.

Вадим Евсеевич по праву носит звание почетного гражданина Ленинградской области. Он сделал и продолжает делать для региона очень и очень многое: постоянно модернизирует производство на КИНЕФе, развивает в Киришах спорт, культуру, разнообразные социальные блага для коллектива предприятия. И за что бы он ни брался - все доводит до совершенства. Патронирует водное поло - киришская женская команда не сходит с пьедесталов, развивает культуру - в Киришах появляется филиал Русского музея, постоянно гастролирует МДТ и так далее.

Желаю Вадиму Евсеевичу здоровья и энергии для продолжения его многочисленных благих дел, воплощения всех новых планов и креативных идей!

Михаил Лебедской-Тамбиев, генеральный директор ООО "Ленгипронефтехим":

- Вадим Сомов - выдающийся руководитель, обладающий высочайшей инженерной эрудицией, знаковая фигура для всей нефтеперерабатывающей отрасли России, человек, чье имя на протяжении уже более 45 лет неразрывно связано с ООО "КИНЕФ", его лидер и стержень.

Под руководством Вадима Евсеевича решаются важнейшие задачи по реконструкции и модернизации производства, воплощаются в жизнь грандиозные проекты строительства новых объектов, а главное - безопасно эксплуатируется сложнейший организм завода. С ООО "КИНЕФ" Ленгипронефтехим связывает многолетнее сотрудничество и реализация множества проектов, поэтому Киришский завод для нас - любимый, родной, как старший брат, хоть и младше по возрасту. Производственное предприятие, для которого мы работаем. В завод был вложен весь творческий потенциал института, он рос под заботливой опекой генерального проектировщика - Ленгипронефтехима. Тандем Киришского завода и Ленгипронефтехима развивался, взаимно обогащая друг друга: завод - новыми процессами, институт - опытом завода. Недавно введен в эксплуатацию крупный современный комплекс по производству высокооктановых компонентов бензина ЛК-2 Б - знаковый и для завода, и для нас. Сейчас мы работаем над новым проектом - комплексом переработки тяжелых нефтяных остатков. С пуском этого объекта завод уменьшит производство темных нефтепродуктов и увеличит количество светлых, выйдет на новую ступень развития - станет еще более современным, с высокой глубиной переработки нефти.

Проектирование объектов и модернизация действующего производства в ООО "КИНЕФ" не прекращается ни на один день. Войдя в состав ПАО "Сургутнефтегаз", Киришский НПЗ, а вместе с ним и Ленгипронефтехим успешно решают задачи, направленные на развитие нефтеперерабатывающей отрасли страны. И важнейшую роль в решении этих задач, естественно, играет руководитель - Вадим Сомов.

Юрий Шварцкопф, генеральный директор Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии:

- В мире бизнеса Вадима Сомова знают как авторитетного руководителя одного из значимых предприятий Ленинградской области. Нам, представителям сферы культуры Санкт-Петербурга, посчастливилось узнать его с другой стороны - в качестве ценителя искусства, а также человека широкой души и редких на сегодняшний день убеждений.

Посвятив жизнь работе в тяжелой промышленности, Вадим Евсеевич так выстроил свои взаимоотношения с миром, что одной из верхних ступеней в личной иерархии приоритетов он определил духовную составляющую бытия. А бизнесмен, не мыслящий современный мир без культуры, формирующей сознание, сегодня - скорее исключение из общепринятых норм.

Горд и счастлив многолетней поддержкой, которую Театр музыкальной комедии получает по инициативе Вадима Евсеевича со стороны возглавляемого им предприятия. И справедливости ради должен сказать, что не одному только нашему театру оказывается поддержка: ведущие коллективы города ежегодно принимают участие в традиционном зимнем фестивале, который проходит много лет на сцене Дворца культуры КИНЕФ, и получают помощь в насущных вопросах. Эти, а также многие другие инициативы

Вадима Евсеевича заслуживают всемерного уважения. От лица коллектива и от себя лично желаю юбиляру многих лет благополучия и успеха и горжусь нашей долголетней дружбой.

Владимир Гусев, генеральный директор Государственного Русского музея:

- Дорогой Вадим Евсеевич! От имени большой семьи Русского музея и себя лично поздравляю вас с юбилеем!

Желаю доброго здоровья и долголетия, неиссякаемой энергии для реализации всех ваших планов. Пусть удача всегда сопутствует вам во всех делах.

Пусть вас всегда окружает любовь и поддержка близких, друзей и единомышленников, помогая претворить в жизнь все задуманное. И пусть каждый новый год вашей жизни дарит только радостные минуты, часы и дни.

Наше сотрудничество я с гордостью могу назвать успешным и по-настоящему плодотворным. Русский музей и "Киришинефтеоргсинтез" связывают не просто деловые, но по-настоящему дружеские отношения. В 2004 году вы одним из первых решили поддержать новый проект Русского музея - создание виртуального филиала во Дворце культуры КИНЕФ. Искренне благодарю вас за внимание к нам, за всестороннюю поддержку и помощь.

Юрий Темирканов, художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича:

- Дорогой Вадим Евсеевич, от всей души поздравляю вас с юбилеем! Благодарю за вашу любовь к музыке и желаю вам счастья, здоровья, энергии и новых профессиональных достижений!

Лев Додин, художественный руководитель Академического Малого драматического театра - Театра Европы:

- Вадим Евсеевич - удивительное сочетание мощи личности, цельности и крепости натуры, последовательности, принципиальности, жесткости и в то же время удивительной хрупкости, я даже сказал бы - застенчивости. Он как настоящий благородный металл, который хорошо закален: может выносить огромные нагрузки и может быть очень хрупким при определенных обстоятельствах. Мне кажется, что вот эта хрупкость оборачивается силой, сила иногда оборачивается нежностью, что очень важно. Потому что сильных мы и так видали, а вот нежно-сильных...

Это, мне кажется, замечательно и для мужчины, и для человека, хотя очень не просто для жизни.

Меня увлекает и восхищает интерес Вадима Евсеевича к литературе и искусству. Меня восхищает количество книг, которые он успевает почитать, количество спектаклей и концертов, которые он успевает посмотреть. Он действительно помогает искусству - не просто потому, что так нужно, а потому что ему кажется, что искусство без него не может, и это замечательное свойство человека.

Слово "юбиляр" не очень вяжется с Вадимом Евсеевичем, потому что он продолжает оставаться внутренне и внешне молодым человеком, полным задора, энергии, непредсказуемости, решительных поступков, авантюрных приключений, охоты, пиршества, работы. Удачи ему во всех этих занятиях!

Виктор Новиков, художественный руководитель Санкт-Петербургского академического драматического театра имени Комиссаржевской:

- Вадим Сомов, с которым мы дружим более четверти века, - одно из уникальных явлений нашей жизни. Этот человек сделал себя сам, начиная с простого рабочего и дослужившись до руководителя одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на Северо-Западе. Он пользуется грандиозным уважением не только в своем маленьком городе Кириши, который он превратил в культурный центр, но и у петербуржцев.

Вадим Евсеевич очень много сделал для того, чтобы градообразующее предприятие стало одним из ведущих в стране, он очень много внимания уделяет спорту, искусству, творчеству, создал уникальную команду по женскому водному поло.

Он видел, что городу необходим храм, что требуется реконструкция спортивного комплекса, Дворца культуры... - и все это реализовал.

Эти социальные объекты доступны для киришан, нефтепереработчиков.

Почти каждая петербургская премьера играется в Киришах. Одним из первых он получил награды от высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" и Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" за поддержку искусства. А главное - для Сомова необыкновенно важны условия жизни тех, кто работает и живет в его городе.

Сергей Циммерман, спортивный журналист, комментатор:

- Семьдесят лет? Совершенно не верится!

Эти цифры выглядят формальными, если говорить о Вадиме Сомове. Его невероятная энергия, жизнелюбие, все то, что он делает - страшно далеки от общепринятого представления о человеке такого возраста.

Вадим Евсеевич потрясающе разносторонний! С талантом и азартом он находит себя в самых разных сферах: производство, водное поло, шахматы, искусство, театр... Мне кажется, его интересов хватило бы на роту солдат. С ним интересно говорить абсолютно на любую тему и всегда есть чему поучиться. Не сомневаюсь, что эта неудержимая энергия будет кипеть в нем очень долго.

В день юбилея Вадима Евсеевича хочется пожелать даже не ему - себе. Чтобы еще многие-многие годы иметь возможность общаться с этим замечательным, неординарным человеком!