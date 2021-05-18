Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит серьезные обязательства для инвесторов, строящих свои объекты в морских торговых портах. Федеральные власти предполагают обязать частный бизнес гарантировать исполнение своих обязательств в том объеме, который будет соразмерен бюджетным расходам. При этом речь идет не только о строительстве и реконструкции портовых объектов, но и о гарантиях будущих объемов перевалки грузов. Эти инициативы весьма актуальны для Мурманской области, где находятся три действующих порта и один строящийся.

Как сообщили в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ), сейчас в России приостановлены или отстают по срокам 27 проектов развития морских портов с перевалочной мощностью 380 миллионов тонн. Из них в "зоне риска" находятся три порта Северо-Запада - универсальный терминал "Усть-Луга", терминал по перевалке удобрений в Усть-Луге и морской торговый порт "Лавна" с угольным терминалом, который строится на западном берегу Кольского залива в Мурманской области. Именно перспективы "Лавны" вызывают сегодня наибольшие опасения, так как в конце 2020 года из-за падения цен на уголь ключевые грузоотправители не подписали обязывающие соглашения о загрузке перевалочных мощностей "Лавны". Через этот порт предполагалось переваливать 18,6 миллиона тонн угля в год. До сих пор определенности в этом вопросе не прибавилось. По данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), реальная грузовая база "Лавны" на сегодняшний день составляет менее 10 миллионов тонн.

Рассматриваемый законопроект вызвал острые споры. Позиция федеральных властей вполне понятна: наряду с инвесторами государство также вкладывает огромные деньги в строительство портовой инфраструктуры. В частности, в строительство "Лавны" уже вложено около 32 миллиардов рублей из федерального бюджета. Как сообщили в правительстве Мурманской области, общестроительная готовность проекта составляет 56,4 процента. На 96 процентов готово земляное полотно для железнодорожной ветки, которая должна соединить будущий угольный терминал с Октябрьской железной дорогой.

В этой ситуации отказ инвесторов от участия в проекте становится весьма болезненным.

Что касается самих инвесторов, то они называют законопроект "дискриминационным" В АСОП отмечают, что заморозка проектов может быть вызвана разными причинами, в том числе и теми, которые не зависят от инвесторов - например, изменением мировой рыночной конъюнктуры, как это случилось с углем. По оценкам члена Академии горных наук Анатолия Рожкова, добыча угля в России резко снижается. В 2020 году она составила 401,5 миллиона тонн - почти на 42 миллиона тонн ниже уровня 2019 года. При этом "декарбонизация" Европы, куда предполагалось везти российский уголь через "Лавну", набирает обороты: за один только 2020 год производство электроэнергии на европейских угольных электростанциях упало на 20 процентов, а по сравнению с 2015 годом оно снизилось наполовину.

- Проект порта "Лавна" изначально не был инициативой частного бизнеса, - подчеркнул Дмитрий Морозов, председатель комитета инвестиционных программ развития портовой инфраструктуры и производственных вопросов АСОП. - Да, интерес к нему проявляли некоторые компании, но, насколько мне известно, никаких обязывающих соглашений подписано не было. Рыночную ситуацию с углем или с какими-либо иными грузами просчитать сложно, здесь срок прогнозирования очень невелик. Частный инвестор здесь никому ничего не обещал. Это ему государство обещало построить железную дорогу, но до сих пор не построило. Власти откладывают инвестиции, но никакой ответственности за эти решения не несут. Ежегодно происходят бюджетные корректировки и секвестирование транспортных программ. Почему при этом должен нести ответственность только портовик?

Сегодня в России приостановлены или отстают по срокам 27 проектов развития морских портов с перевалочной мощностью 380 миллионов тонн

По словам эксперта, сегодня мощности портов почти в два раза превышают пропускную способность железных дорог, и эта проблема особенно характерна для Мурманской области, которую связывает с "большой землей" однопутная железная дорога. И в данной ситуации возможен лишь один вариант: взаимные обязательства государства и частных инвесторов, которые должна выполнять каждая сторона. Если речь идет о совместном инвестировании, то государство и РЖД также должны соблюдать заявленные сроки и объемы инвестиций.

Что касается будущих объемов перевалки грузов, то за них портовики отвечать не могут по определению, считает Дмитрий Морозов. Далеко не всегда портовые терминалы принадлежат грузовладельцам. И если запланированный объем грузопотока не формируется по рыночным причинам или не может быть довезен до порта, то портовый инвестор не может на это повлиять - он переваливает только тот груз, который доставлен в порт.

Законопроект об ответственности инвесторов - это серьезное ужесточение требований к частному бизнесу. Но механизмы принуждения в этом случае вряд ли сработают, считает Андрей Бедняков, эксперт платформы "РОСИНФРА" Национального центра ГЧП. Если необходимо привлечь коммерсантов в какой-либо проект, то для этого нужно создать условия, а не действовать силой.

- В сфере государственно-частного партнерства необходимо добиваться единых правил игры как для госкомпаний, так и для частников, - говорит аналитик. - Конечно, это идеальный вариант, добиться этого в реальности практически невозможно, государство все равно будет преобладать. Но необходимо стремиться к тому, чтобы интересы бизнеса не были ущемлены.

Еще одна проблема заключается в том, что в России не проводится оценка крупных проектов с точки зрения их выгоды для государства. Федеральный закон N 224 о государственно-частном партнерстве предусматривает оценку эффективности и обоснование сравнительного преимущества проектов ГЧП, но эта процедура проводится формально. Однако данный вопрос очень важен, поскольку всегда необходимо понимать, что принесет государству тот или иной проект и по какой причине его нельзя заменить простой закупкой и привлечением подрядчиков. Это отправная точка, позволяющая сделать вывод, как поступать в случае пробуксовки инвестпроекта: либо государство само достраивает объект и получает его в свою собственность, либо это делают инвесторы за свой счет, отмечает Андрей Бедняков.

Пока дискуссия о гарантиях портовых инвесторов продолжается. АСОП направила по этому поводу письмо в адрес премьера Михаила Мишустина. Впереди второе чтение законопроекта в Госдуме.

Кстати

В инвестиционной программе Октябрьской железной дороги до 2024 года заложено 43 миллиарда рублей на строительство вторых путей, чтобы усилить пропускную способность мурманских портов. Предполагается увеличить пропускную способность линии Волховстрой - Мурманск: будут построены вторые пути на участке Пулозеро - Лапландия, удлинены приемоотправочные пути станций Чупа, Тайбола, Кандалакша, реконструируется станция Беломорск. В 2021 году на эти цели предполагается потратить 8,9 миллиарда рублей, сообщил заместитель начальника Октябрьской железной дороги по Мурманскому территориальному управлению Игорь Поликарпов.