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18.05.2021 14:32

Фабрика для "белых воротничков"

Калининградские предприятия оптимизируют офисные процессы в рамках нацпроекта
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 106(8457)
Первая на Северо-Западе "Фабрика офисных процессов" открылась в Калининградской области. Речь идет о новой образовательной площадке, созданной в рамках национального проекта "Производительность труда". Теперь повысить эффективность своей работы сможет не только инженерно-технический персонал, но и офисные работники и госслужащие.

Цель нацпроекта - обеспечить к 2024 году как минимум пятипроцентный ежегодный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Для этого сертифицированные эксперты выезжают на фабрики и заводы, обучают работников технологиям бережливого производства, разрабатывают стандарты выполнения операций для каждого рабочего места, рационально расставляют оборудование.

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Когда нацпроект только стартовал, обучением занимались специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. Затем субъекты РФ начали создавать региональные центры компетенций (РЦК). Их эксперты проходят обучение в федеральном центре, а потом передают свои знания руководителям и сотрудникам местных предприятий. В Северо-Западном федеральном округе РЦК заработали в Калининградской, Вологодской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге.

Ранее на образовательных площадках сотрудники компаний учились оптимизировать только производственные процессы. Однако повысить эффективность товаропроизводящей цепочки невозможно без грамотной организации работы отделов продаж, маркетинга, логистики, снабжения, кадров. "Фабрики офисных процессов" призваны восполнить этот пробел. Первая такая региональная структура открылась в Липецкой области, вторая - в Кузбассе, третья - в Калининградской области.

- С прошлого года в Калининграде действует учебно-тренировочная площадка для инженерно-технического персонала тех предприятий, которые участвуют в нацпроекте. Сейчас при поддержке Федерального центра компетенций мы расширяем ее функционал, создавая свою "Фабрику офисных процессов", - рассказывает руководитель калининградского минэкпрома Дмитрий Кусков. - После сертификации наши тренеры могут обучать участников нацпроекта бережливым технологиям не только в производстве, но также и в офисном функционале: маркетинге, финансах, продажах, кадрах.

Ученики "Фабрики офисных процессов" осваивают инструменты бережливого производства, позволяющие добиться существенной экономии времени при подготовке документов и их согласовании. Речь идет об анализе потребностей клиентов, снижении количества возвратов документов на доработку, сокращении офисных площадей, оптимизации закупочных процессов и так далее.

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На Вологодчине в 2020 году приступили к созданию "Фабрики процессов" на базе областного "Бизнес-инкубатора". В течение последних шести месяцев команда РЦК работала над подготовкой новой образовательной площадки. Специалисты реконструировали учебные помещения, приобрели оборудование. В результате сложной системы предварительных испытаний отбор прошли четыре тренера, они отучились и получили сертификаты в Федеральном центре компетенций. Пилотные тренинги и организацию работы высоко оценили федеральные эксперты.

- В апреле текущего года "Фабрика процессов" вологодского РЦК прошла сертификацию и теперь может обучать группы работников предприятий области, - комментирует ситуацию заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов. - В мае-июне состоится торжественное открытие с участием представителей Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. Первыми оценить качество услуг "Фабрики процессов" смогут участники нацпроекта "Производительность труда". Сейчас 17 предприятий Вологодской области реализуют мероприятия национального проекта.

Прямая речь

Николай Соломон, гендиректор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда:

- Наша задача - помочь компаниям избавиться от потерь и всего того, что мешает эффективному производственному процессу. Как только сокращаются потери, растут прибыль и зарплата, уменьшается себестоимость и компания в целом более уверенно чувствует себя на рынке. В рамках реализации проекта в среднем загрузка персонала и оборудования вырастает до 85 процентов.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Национальные проекты 2019-2024

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