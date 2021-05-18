На концерт "Классика на Дворцовой" пустят бесплатно, но по QR-коду

Традиционный петербургский гала-концерт "Классика на Дворцовой" в честь Дня города пройдет 28 мая. Начало в 21.30.

Дворцовая площадь в этот вечер примет 15 тысяч зрителей. Попасть на уникальное в России шоу классического искусства, как и всегда, можно совершенно бесплатно. Но в этот раз необходимо заранее зарегистрироваться на сайте проекта и предъявить бесплатный электронный билет при входе на Дворцовую площадь. Один человек может получить до четырех билетов. Такой формат согласован с Роспотребнадзором, отмечают в Смольном.

По словам организаторов мероприятия, Санкт-Петербург поздравят с днем рождения звезды мирового масштаба. Среди них: Энджел Блю, Притти Йенде, Чарльз Кастроново, Джозеф Каллея, Эрвин Шротт, Анна Горячева. Впервые в истории мировых оперных гала-концертов всех шестерых удалось собрать в одной программе.

Наряду с первыми оперными голосами мира в "Классике на Дворцовой" всегда принимают участие восходящие звезды. На сцену выйдут петербургские вокалисты из Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, Михайловского театра, детского музыкального театра "Зазеркалье". Весь вечер на сцене будут Академический симфонический оркестр Филармонии. За дирижерским пультом - один из самых востребованных молодых дирижеров России Денис Власенко. Эмоциональную силу музыки подчеркнет молодежный хор "СоГласие" под руководством Павла Теплова.

"Классика на Дворцовой" - это еще и искусство танца. В этом году праздник украсят артисты Театра балета имени Леонида Якобсона и Театра Аллы Духовой TODES, а также команды формейшн "Вера" из Тюменской области и танцевально-спортивного клуба "Дуэт" из Перми. Впервые в проекте примет участие Московский Мюзик-Холл, работающий в жанре театра перформативных искусств.

- В зрелищности "Классике на Дворцовой" нет равных. Каждый из 26 концертных номеров - это мини-спектакль, в атмосферу которого можно погрузиться, находясь в любой точке площади: трансляция ведется на пяти светодиодных экранах, - отмечают организаторы шоу. - А для мультимедийных декораций предусмотрены еще тринадцать экранов. Общая площадь всех видеополотен превышает 460 квадратных метров. За время концерта артисты сменят около 500 оригинальных костюмов. Неизменное кредо "Классики" - только живое исполнение. Фонограмм в проекте нет, а благодаря техническому оснащению площади качество звука - почти студийное.

Справка "РГ"

Шоу "Классика на Дворцовой" проводится в Санкт-Петербурге в День города с 2013 года. Только за последние три сезона совокупная онлайн и офлайн-аудитория превысила 15 миллионов человек.