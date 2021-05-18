Обнародовано видео крушения вертолета у "острова смерти" в Белом море

Северо-Западная транспортная прокуратура опубликовала видео с поисковой операции на месте крушения вертолета Robinson в Архангельской области. Судно упало в Белом море в полутора километрах от острова Мудьюг, который часто называют "островом смерти".

Напомним, погиб один человек, двое ранены, судьба еще одного члена экипажа неизвестна. Северо-Западное следственное управление СК на транспорте начало расследование. Прокуратура проводит проверку, выясняется, насколько грамотно действовал командир вертолета, было ли исправно воздушное судно.

Остров Мудьюг находится в 50 километрах от Архангельска. Изначально появилась информация, что вертолет упал на сушу. Но сейчас уже известно, что борт рухнул на воду.

Сейчас выясняется, с какой целью вертолет летел на остров. На Мудьюге нет жителей. В 1918 году здесь был открыт концлагерь с жесточайшими условиями содержания, отсюда и появилось название "остров смерти". Сейчас на острове изредка проходят экскурсии, на которых рассказывается о трагических страницах истории Поморья.