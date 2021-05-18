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18.05.2021 11:54
Рубрика: Происшествия

Петербург возглавил рейтинг городов, где не платят по счетам

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербург, Москва и Казань вошли в топ городов, где чаще всего не платят по счетам в ресторанах и барах. Об этом рассказало РИА Новости со ссылкой на охранную компанию.

Фото: ЕРА
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Специалисты компании проанализировали тревожные звонки, которые поступали из отелей, ресторанов, магазинов, кафе в 2019 и 2020 года (всего больше 200 тысяч вызовов) и составили своеобразный рейтинг "туристической криминогенности". Оказалось, что на первом месте по количеству правонарушений на объектах туристической инфраструктуры находится Петербург.

В частности, в северной столице местные жители и гости города чаще всего сбегают из ресторанов, кафе и баров, не заплатив. Составители рейтинга приводят такой пример: с летней веранды одного из ресторанов пыталась уйти компания туристов, не оплатив счет на 20 тысяч рублей. Правда, сотрудники заведения не дали им скрыться. Как позже объясняли посетители, они отказались платить из-за того, что поданное спиртное было слишком теплым.

На втором месте - Москва. Здесь своя специфика: сотрудникам охранной компании особенно часто приходится успокаивать разбушевавшихся пьяных посетителей ресторанов. Замыкает тройку лидеров Казань.

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