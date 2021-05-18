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18.05.2021 16:12
Рубрика: Происшествия

Под Калининградом таможня изъяла 150 тысяч пачек контрабандных сигарет

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Крупную партию белорусских сигарет без российских акцизных марок изъяли калининградские таможенники на грузовом складе.

Псковские таможенники пресекли ввоз в Россию 150 кг гашиша под видом оливок

Как сообщили в пресс-службе ведомства, товар обнаружился в ходе таможенного контроля с целью выявления контрафактной, немаркированной либо иной продукции, не отвечающей требованиям законодательства РФ, на территориях грузового склада, расположенного в поселке Храброво.

Всего на складе изъято 302 короба, или 150 950 пачек, сигарет четырех различных марок. Согласно информации на первичной упаковке, страна их происхождения - Республика Беларусь.

На табачных изделиях не было акцизных марок РФ, знака обращения на территории ЕАЭС (в виде ЕАС), маркировки средствами идентификации (в виде Data Matrix), которые по закону должны наноситься на товары, ввозимые в Российскую Федерацию. По предварительным данным, стоимость изъятой партии, с учетом рыночной цены, превышает 16 миллионов рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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