В Вологде объявили о поисках родных бойца, погибшего в 1941 году

Вологодское объединение поисковиков ищет родственников бойца, подписанную крышку котелка которого обнаружили в ходе экспедиции "Вороново-2021" в Ленинградской области. Именно этот предмет обнаружил мэр Вологды Сергей Воропанов, который поработал один день с поисковиками.

Предполагается, что первым владельцем котелка был боец с фамилией Горунов, вторым - Коновалов, сообщили поисковики. Сначала решили найти Горунова - фамилия не очень распространенная. И выяснили, что в 286-й стрелковой дивизии без вести пропал Александр Иванович Горунов. Он родился в 1904 году. Проживал в Ленинграде на улице Петра Алексеева, дом 2, квартира 29. Именно Александр Иванович Горунов пропал 17 сентября 1941 года в Ленинградской области у деревни Вороново, написал Сергей Воропанов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Члены объединения надеются отыскать родственников и вернуть им солдатскую реликвию. Будут искать и второго обладателя котелка по фамилии Коновалов, также пропавшего в районе этой деревни.