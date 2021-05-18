Новости

23-летний певец MC Kevin погиб через две недели после свадьбы 17:30
Еще двое учеников казанской гимназии обратились за медпомощью 17:20
Исследование: 90% одноразового пластика в мире выпускают 100 компаний 17:02
Школам Петербурга разрешили провести "последние звонки" на улице 16:43
Президент Чехии извинился за бомбардировки Югославии НАТО 16:38
В Минске обсуждена подготовка к заседанию Совета глав правительств СНГ 16:33
В Оренбуржье в результате поджога дома погибла мать с двумя детьми 16:27
За членство в нежелательных в РФ НПО вводятся уголовные сроки 16:16
МИД РФ: Делимитация границы Армении и Азербайджана снизит напряженность 16:14
Роспотребнадзор оценил угрозу появления "черной плесени" в России 16:06
Причастным к экстремистским организациям запретят избираться депутатами 16:01
Экс-губернатор Белозерцев останется в СИЗО по делу о взяточничестве 15:57
Создатели "Рик и Морти" займутся первым сериалом на блокчейне 15:55
Северная Македония высылает российского дипломата 15:49
Суд Петербурга нашел нарушения в сроках ареста вдовы рэпера Картрайта 15:49
Сроки возобновления авиасообщения с Турцией могут определиться в конце мая 15:45
Два бомбардировщика Ту-95МС совершили плановый полет над Черным морем 15:45
Белоусов поручил оценить риски роста цен для населения 15:39
Поставщикам газа могут вернуть контроль за газовым оборудованием в домах 15:33
"Газпром" пока не планирует строить новые трубопроводы в Европу 15:32
Путин наградил орденом полпреда в СКФО Юрия Чайку 15:28
В Курганской области запретили ходить в лес 15:24
Греф спрогнозировал динамику ставок по ипотеке в России 15:21
В Минфине назвали утечку биометрии "самым страшным, что может произойти" 15:14
Минобороны: Действия США и НАТО способствуют росту военной опасности 15:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
18.05.2021 17:17
Рубрика: Общество

С тонометром - по жизни

Текст: Светлана Добрынина, Светлана Цыганкова
Регионы России присоединились к акции - Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией. Она началась в понедельник и завершится в конце этой недели. Опытные врачи рассказывают, как правильно измерять давление и контролировать свое состояние.

Получить бесплатные консультации можно даже в торговых центрах. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" работают программы по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Например, жители свердловского Первоуральска могут оперативно проверить состояние своего организма в Центре здоровья.

Фото: iStock
Кардиолог рассказал, как уберечься от тромбов в жару

Под работу специалистов, тестирующих здоровье, отведена половина седьмого этажа самой крупной поликлиники города. Здесь можно бесплатно проверить зрение, сдать анализ крови, измерить давление, объем легких, посетить стоматолога. Особое внимание уделено профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. "Я впервые увидела, какая часть сердца у меня здорова: аппарат окрасил ее в зеленый цвет. Остальные участки оказались желтыми. Это значит, нарушен ритм и не хватает кислорода", - призналась Валентина Пермякова. Она прошла обследование на кардиовизоре - аппарате, который позволяет выявить патологии в зачаточной стадии.

В Вологодской области повышен риск развития неинфекционных заболеваний среди жителей от 18 до 69 лет. Чуть более одной трети имеют повышенное артериальное давление. Поэтому в регионе уделяют много внимания профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Волонтеры в торговых центрах раздавали буклеты об опасности гипертонии и необходимости постоянно контролировать давление.

Акции прошли не только в Вологде и Череповце. Профилактические беседы с жителями Поселка имени Желябова Устюженского района провели в новой амбулатории, которая открылась в начале апреля. Здесь уже можно записаться на диспансеризацию. Сотрудники амбулатории говорили с посетителями об увеличении продолжительности жизни. Для чего надо постоянно контролировать давление, уровень глюкозы и холестерина в крови.

Получить консультацию смогли и жители села Щетинское Череповцекого района, где открылся обновленный фельд­шерско-акушерский пункт. Они смогли измерить давление и посоветоваться с медиком. Подобные акции прошли и в других амбулаториях и ФАПах.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СЗФО Вологодская область УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Путин наградил Чайку, Беглова и Карпова
В Совфеде назвали глупостью высылку Македонией российского дипломата
Россиянам запретят поддерживать зарубежные нежелательные организации
Минобороны: Действия США и НАТО способствуют росту военной опасности
Центральный детский магазин в Москве опечатали из-за фанатов "Майора Грома"
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня