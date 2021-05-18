Регионы России присоединились к акции - Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией. Она началась в понедельник и завершится в конце этой недели. Опытные врачи рассказывают, как правильно измерять давление и контролировать свое состояние.

Получить бесплатные консультации можно даже в торговых центрах. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" работают программы по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Например, жители свердловского Первоуральска могут оперативно проверить состояние своего организма в Центре здоровья.

Под работу специалистов, тестирующих здоровье, отведена половина седьмого этажа самой крупной поликлиники города. Здесь можно бесплатно проверить зрение, сдать анализ крови, измерить давление, объем легких, посетить стоматолога. Особое внимание уделено профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. "Я впервые увидела, какая часть сердца у меня здорова: аппарат окрасил ее в зеленый цвет. Остальные участки оказались желтыми. Это значит, нарушен ритм и не хватает кислорода", - призналась Валентина Пермякова. Она прошла обследование на кардиовизоре - аппарате, который позволяет выявить патологии в зачаточной стадии.

В Вологодской области повышен риск развития неинфекционных заболеваний среди жителей от 18 до 69 лет. Чуть более одной трети имеют повышенное артериальное давление. Поэтому в регионе уделяют много внимания профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Волонтеры в торговых центрах раздавали буклеты об опасности гипертонии и необходимости постоянно контролировать давление.

Акции прошли не только в Вологде и Череповце. Профилактические беседы с жителями Поселка имени Желябова Устюженского района провели в новой амбулатории, которая открылась в начале апреля. Здесь уже можно записаться на диспансеризацию. Сотрудники амбулатории говорили с посетителями об увеличении продолжительности жизни. Для чего надо постоянно контролировать давление, уровень глюкозы и холестерина в крови.

Получить консультацию смогли и жители села Щетинское Череповцекого района, где открылся обновленный фельд­шерско-акушерский пункт. Они смогли измерить давление и посоветоваться с медиком. Подобные акции прошли и в других амбулаториях и ФАПах.