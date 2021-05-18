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18.05.2021 11:15
Рубрика: Общество

В Новгородской области найдено массовое захоронение времен войны

Текст: Алексей Михайлов (Новгородская область)

В окрестностях деревни Вдицко Новгородской области найдено массовое захоронение мирных граждан, расстрелянных нацистскими карателями во время Великой Отечественной войны. В числе расстрелянных - женщины и дети, сообщили в региональном СУ СК.

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Могилу обнаружили военнослужащие совместно с Военно-историческим центром Северо-Западного федерального округа, Новгородской областной общественной организацией "Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н. И. Орлова" и "Поисковым движением России".

В рамках расследуемого Главным следственным управлением СК уголовного дела о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками организовано извлечение останков погибших и их идентификация. На данный момент эксгумированы останки более 190 человек, в том числе детей.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, чтобы определить пол, возраст, причины и давность наступления смерти погибших.

Ведется архивная работа, выявляются обстоятельства злодеяний фашистов во Вдицко. СК РФ просит лиц, обладающих сведениями об этой трагедии, сообщить их сотрудникам Следственного управления СК России по Новгородской области.

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