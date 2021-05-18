В Петербурге отметили некритичный рост заболеваемости COVID-19

В Санкт-Петербурге отмечен небольшой рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако ситуация не критичная и находится под контролем. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства.

По его словам, нынешняя ситуация с заболеваемостью позволяет не усиливать ограничительные меры и готовиться к проведению крупных общественных мероприятий. Среди них, в частности, День города 27 мая, Петербургский международный экономический форум 2-5 июня, праздник выпускников "Алые паруса" 25 июня, матчи Чемпионата Европы по футболу. Губернатор заверил, что власти постараются сделать все, чтобы провести эти праздники в обычном режиме и на самом высоком уровне.

Также Александр Беглов на своей странице в соцсетях сообщил, что город перешагнул полумиллионный рубеж по вакцинации от COVID-19 вторым компонентом. В общей сложности в Санкт-Петербурге открыто 134 прививочных пункта.