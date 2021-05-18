В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 11 миллионов рублей

66-летняя петербурженка стала жертвой телефонных мошенников. Поверив аферисту, представившемуся сотрудником банка, она перевела на чужие счета 11,6 миллиона рублей.

Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мошенники обрабатывали женщину в течение месяца - с 12 апреля по 12 мая 2021 года. Началось со звонка некого мужчины. Он представился сотрудником банка и сообщил пенсионерке о том, что с ее счета злоумышленники якобы пытались снять деньги. Затем он убедил собеседницу перевести все ее сбережения на другие, "безопасные" счета. Она послушалась и перевела 6 миллионов 402 тысячи рублей. После этого, полностью доверяя мошеннику, женщина оформила в разных банках кредиты и тоже перевела их на чужие счета. Но и на этом дело не закончилось. Пенсионерка продала свою квартиру и перевела мошенникам вырученные деньги. Только после этого она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

В общей сложности сумма ущерба составила 11 миллионов 630 тысяч рублей. Уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере" сейчас расследует полиция Калининского района Санкт-Петербурга.