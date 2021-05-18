Петрозаводск на несколько дней стал библиотечной столицей России. Такой статус городу присвоили еще в прошлом году, но из-за пандемии XXV Всероссийский библиотечный конгресс перенесли на год. Он будет работать в Петрозаводске до 20 мая.

Накануне конгресса в городе работала ярмарка лучших книг от ведущих российских издательств "Время читать!". Ее посетителей ждали встречи с создателями любимых произведений, автограф-сессии и мастер-классы. Елена Чижова презентовала свою новую книгу "Город, написанный по памяти", а Андрей Тесля - книгу "Прошлое, настоящее и будущее русской интеллектуальной истории в "Русских беседах".

Писатель и обозреватель "Российской газеты" Павел Басинский, автор бестселлера о Льве Толстом, на ярмарке рассказал читателям про свой новый роман о любви. По его словам, он может показаться шокирующим, скандальным и даже чересчур откровенным. " Любовные романы разные, но все пишутся по шаблону. А мне хотелось поиграть с шаблонами. И получилась серьезная психологическая проза, - рассказал читателям Павел Басинский.

Новинки книжного рынка внимательно изучали и делегаты будущего библиотечного конгресса. Обновление фонда - важная часть работы библиотек. На конгрессе об этом говорят очень много - сравнивают предложения, цены, варианты.

На форум собрались делегаты из разных регионов России и зарубежья, а несколько тысяч присоединились к работе в удаленном формате. Основная тема всех мероприятий конгресса - "Библиотека 2030: строим будущее сегодня". Как рассказал президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев, в России принята библиотечная стратегия. "Мы взяли на себя ответственность сказать, какой должна быть библиотека, - заявил он. - Теперь должны делать библиотеку именно такой". В стране 1,7 миллиарда томов книг, отметил Афанасьев: "Это необыкновенная ценность. Нужно, чтобы она была доступна и сохранилась для следующих поколений. Для этого библиотека должна быть живой, отвечать на те запросы у людей".

Один их трендов - библиотеки становятся модельными. Это интеллектуальные и образовательные центры с современным дизайном, комфортным пространством, доступностью новейших технологий. Например, Национальная библиотека Карелии, где и проходят заседания конгресса, полностью отвечает современным вызовам. Нацпроект "Культура" предполагает открытие 660 модельных библиотек в России к 2024 году.