Новости

Спартаковец Ларссон включен в заявку сборной Швеции на Евро-2020 20:21
Саратовцы встретили патриотический поезд 20:04
Нарышкин: Антироссийские санкции могут вызвать ненависть к Западу 19:53
В Киргизии изъяли рекордную партию героина 19:53
Минэнерго Украины потребовало запретить импорт электричества из РФ и Беларуси 19:40
Аксенов жестко ответил пожалевшему крымчан Зеленскому 19:20
Мишустин выступит на совещании у Путина по Посланию 19:19
Умер актер Владимир Федоров 19:19
Прототип цифрового рубля создадут к 2021 году 19:15
В Севастополе умер бывший главный режиссер театра ЧФ Александр Губарев 19:07
Комиссия Совфеда составит список самых опасных для РФ информационных ресурсов 19:06
SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы 18:58
К месту гибели АПЛ "Комсомолец" отправилась экспедиция из Архангельска 18:43
Министр здравоохранения Украины уволен за провал вакцинации 18:33
Вышел первый трейлер сериала-продолжения "Корпорации монстров" 18:31
В Подмосковье на КПП военнослужащий погиб под колесами "Урала" 18:28
В Сбербанке не видят признаков перегрева в потребкредитовании 18:24
Ректор РХТУ Мажуга: Производство необходимых лекарств должно быть максимально локализовано в России 18:22
Одной категории работников станет проще выйти на пенсию 18:12
В Севастополе появится подлодка-музей 18:10
Министры экономики и инфраструктуры Украины уволены с постов 17:57
Звезда "Кавказской пленницы" Наталья Варлей попала в больницу 17:54
Состоялось первое заседание Ассоциации российско-венесуэльской дружбы 17:47
Торгпред РФ в Индии прокомментировал данные о возможном дефиците чая 17:39
23-летний певец MC Kevin погиб через две недели после свадьбы 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
18.05.2021 19:41
Рубрика: Культура

Время читать

В Петрозаводске проходит Всероссийский библиотечный конгресс
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(8458)
Петрозаводск на несколько дней стал библиотечной столицей России. Такой статус городу присвоили еще в прошлом году, но из-за пандемии XXV Всероссийский библиотечный конгресс перенесли на год. Он будет работать в Петрозаводске до 20 мая.
На книжной ярмарке, которая предшествовала конгрессу, обозреватель "РГ" Павел Басинский представил читателям свой новый роман о любви. Фото: Национальная библиотека Карелии На книжной ярмарке, которая предшествовала конгрессу, обозреватель "РГ" Павел Басинский представил читателям свой новый роман о любви. Фото: Национальная библиотека Карелии
На книжной ярмарке, которая предшествовала конгрессу, обозреватель "РГ" Павел Басинский представил читателям свой новый роман о любви. Фото: Национальная библиотека Карелии

Накануне конгресса в городе работала ярмарка лучших книг от ведущих российских издательств "Время читать!". Ее посетителей ждали встречи с создателями любимых произведений, автограф-сессии и мастер-классы. Елена Чижова презентовала свою новую книгу "Город, написанный по памяти", а Андрей Тесля - книгу "Прошлое, настоящее и будущее русской интеллектуальной истории в "Русских беседах".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия

Писатель и обозреватель "Российской газеты" Павел Басинский, автор бестселлера о Льве Толстом, на ярмарке рассказал читателям про свой новый роман о любви. По его словам, он может показаться шокирующим, скандальным и даже чересчур откровенным. " Любовные романы разные, но все пишутся по шаблону. А мне хотелось поиграть с шаблонами. И получилась серьезная психологическая проза, - рассказал читателям Павел Басинский.

Новинки книжного рынка внимательно изучали и делегаты будущего библиотечного конгресса. Обновление фонда - важная часть работы библиотек. На конгрессе об этом говорят очень много - сравнивают предложения, цены, варианты.

На форум собрались делегаты из разных регионов России и зарубежья, а несколько тысяч присоединились к работе в удаленном формате. Основная тема всех мероприятий конгресса - "Библиотека 2030: строим будущее сегодня". Как рассказал президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев, в России принята библиотечная стратегия. "Мы взяли на себя ответственность сказать, какой должна быть библиотека, - заявил он. - Теперь должны делать библиотеку именно такой". В стране 1,7 миллиарда томов книг, отметил Афанасьев: "Это необыкновенная ценность. Нужно, чтобы она была доступна и сохранилась для следующих поколений. Для этого библиотека должна быть живой, отвечать на те запросы у людей".

Один их трендов - библиотеки становятся модельными. Это интеллектуальные и образовательные центры с современным дизайном, комфортным пространством, доступностью новейших технологий. Например, Национальная библиотека Карелии, где и проходят заседания конгресса, полностью отвечает современным вызовам. Нацпроект "Культура" предполагает открытие 660 модельных библиотек в России к 2024 году.

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск

Главное сегодня

Путин наградил Чайку, Беглова и Карпова
Госдума ужесточит правила выдачи лицензий на оружие
В Совфеде назвали глупостью высылку Македонией российского дипломата
Минэкономики ФРГ: Достройке "Северного потока-2" уже ничего не мешает
SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы
В Большом театре представили новую книгу о Надежде Павловой
Крымов по-своему поставил Моцарта в "Мастерской Фоменко"